Wielkimi krokami zbliża się inauguracja drugiego wielkoszlemowego turnieju w sezonie, czyli Roland Garros - w Paryżu trwają już kwalifikacje zarówno wśród panów, jak i pań, w czwartek poznamy też turniejowe drabinki. Część tenisistek przebywa już w stolicy Francji, inne formę szlifują w Strasburgu, gdzie 16 maja rozpoczął się turniej WTA 500, który zakończy się w najbliższą sobotę.

W środę poznaliśmy wszystkie ćwierćfinalistki tegorocznej edycji turnieju, ostatnią z nich wyłoniło starcie Emmy Navarro z Ivą Jovic, które zapowiadało się bardzo ciekawie. Navarro bowiem jeszcze przed rokiem plasowała się w czołowej dziesiątce rankingu WTA, w poprzednim sezonie wygrała zresztą jeden singlowy turniej, zgarnęła tytuł w Meridzie.

Później rozpoczął się powolny "zjazd" Amerykanki - 2026 rok zaczęła jako 15. rakieta świata, kolejne miesiące nie były już dla niej udane. Od styczniowego turnieju w Adelajdzie nie była w stanie wygrać dwóch singlowych meczów z rzędu, co też ma swoje odzwierciedlenie w zestawieniu WTA, bo obecnie jest plasowana na 39. pozycji.

WTA Strasburg. Trzy sety w meczu Navarro - Jovic

Jovic z kolei zaliczyła świetny początek sezonu, w Auckland dotarła do półfinału, w Hobart zagrała w finale, w którym przegrała z Elisabettą Cocciaretto. Oglądaliśmy ją też w ćwierćfinale wielkoszlemowego Australian Open, ale o tym meczu młoda Amerykanka chciałaby jak najszybciej zapomnieć, bo ugrała zaledwie trzy gemy w starciu z Aryną Sabalenką.

Nastolatka nieźle spisuje się też na mączce, zagrała w półfinale w Charleston, ostatnio w Rzymie uległa w czwartej rundzie przeciwko późniejszej finalistce, Coco Gauff. Teraz do turnieju w Strasburgu przystąpiła jako jedna z faworytek, została zresztą rozstawiona z "3".

Jovic nieźle zaczęła mecz ze swoją rodaczką, w pierwszym gemie zmusiła ją do bronienia break pointów. Swego dopięła przy kolejnym gemie serwisowym rywalki, wyszła na prowadzenie 2:1. Przewagi jednak nie utrzymała, sama po chwili straciła serwis. Gra zaczęła toczyć się pod dyktando Navarro, przy stanie 3:5 Jovic jeszcze wybroniła dwie piłki setowe, ale końcówka partii i tak należała do niżej notowanej Amerykanki.

W drugiej partii obie zawodniczki ponownie miały problem z utrzymaniem podania, tym razem jednak to Jovic w kluczowych momentach spisywała się lepiej. Od stanu 3:3 przegrała tylko jednego gema, wybroniła po drodze dwa break pointy i doprowadziła do kolejnego seta.

17. rakieta świata fatalnie weszła w ostatnią odsłonę rywalizacji, w pierwszych pięciu gemach ugrała zaledwie sześć punktów, Navarro prowadziła już 5:0. 18-letnia Jovic wówczas obroniła serwis, ale to był jej szczyt możliwości, nie odwróciła już losów spotkania. Navarro wygrała 6:4, 4:6, 6:1 i po 143 minutach walki zameldowała się w ćwierćfinale.

Sukces 25-letniej Amerykanki szybko dostrzeżono na oficjalnej stronie WTA. Jak zauważono, doszło do pewnego przełomu w wynikach Navarro.

"Emma Navarro odniosła zwycięstwo w drugiej rundzie turnieju Internationaux de Strasbourg, pokonując w trzech setach rozstawioną z numerem 3. Ivę Jovic, co pozwoliło jej po raz pierwszy od stycznia w Adelajdzie awansować do ćwierćfinału i odnieść pierwsze zwycięstwo nad zawodniczką z TOP 20 rankingu od pokonania Igi Świątek w Pekinie w 2025 roku" - czytamy.

Iga Świątek, którą Navarro pokonała w czwartej rundzie ubiegłorocznego turnieju w Pekinie, nie jest więc już ostatnią tenisistką z czołowej "20" światowego zestawienia, którą pokonała 25-letnia Amerykanka.

Iva Jovic Ulises Ruiz AFP

Emma Navarro Hu Jingwen/Xinhua via AFP AFP

Emma Navarro WILLIAM WEST / AFP AFP





Frances Tiafoe - Camilo Ugo Carabelli. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport