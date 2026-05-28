Już jest jedną z największych sensacji Roland Garros. To o Chwalińskiej wiedziało niewielu

Ten Roland Garros dla Mai Chwalińskiej będzie z pewnością niezapomniany. Polka gra zresztą jeden z najlepszych sezonów w karierze - udało jej się sięgnąć po tytuł w Oeiras, a ostatnio rzadko kiedy w ogóle zdarza jej się przegrywać.

Maja Chwalińska sensacją na Roland Garros

Najpierw po raz pierwszy w karierze udało jej się dotrzeć do głównej drabinki Roland Garros, a później, w pierwszej rundzie turnieju, pokonała Qinwen Zheng, mistrzynię olimpijską, która przekreśliła w półfinale zmagań marzenia Igi Świątek o złocie. Maja Chwalińska pokazuje, że ten sezon może należeć do niej.

Polska zawodniczka przez lata przyjaźniła się z Igą Świątek i choć dziś ich znajomość nieco się rozluźniła, to panie wciąż bardzo się lubią i ta, która ma za sobą już wielkie triumfy jest wzorem dla Chwalińskiej. Kto wie, może za jakiś czas zmierzą się ze sobą na wielkoszlemowym turnieju.

Maja Chwalińska "wyróżniała się" już wcześniej

Od samego początku Chwalińska pokazywała, że jest zawodniczką niebanalną. W wywiadzie dla Weszło, jej były trener, Paweł Kałuża, który pracował z nią przez 12 lat, stwierdził, że pogromczyni Zheng zaskakiwała już na starcie swojej tenisowej drogi.

"Po upływie pół roku widziałem, że się wyróżnia. Zresztą nawet na samym początku potrafiła robić szpagat, była bardzo wygimnastykowana. Z tego względu, że jako sześciolatka chodziła na karate. Wyróżniała się sprawnością fizyczną na tle innych dzieci w roczniku. Oczywiście była najmniejsza, leworęczna, szybko się uczyła i była skoncentrowana na tle grupy" - przekazał Kałuża.

Najbliższy mecz Chwalińskiej na Roland Garros zaplanowany został na 28 maja. Polka zmierzy się w nim z Elise Mertens. Spotkanie z Belgijką odbędzie się najwcześniej około godziny 12:40.

Maja Chwalińska szaleje w Paryżu. Do świetnych kwalifikacji dołożyła wygraną z mistrzynią olimpijską Qinwen Zheng.

