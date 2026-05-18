Aryna Sabalenka od kilku już lat zajmuje miejsce w ścisłej czołówce światowego rankingu kobiecego tenisa. Po raz pierwszy na fotel liderki tego zestawienia pochodząca z Mińska zawodniczka awansowała we wrześniu 2023 roku, jednak już po kilku tygodniach straciła prowadzenie na rzecz Igi Świątek. Na szczyt ponownie dotarła 21 października 2024 roku i od tamtej pory do dnia dzisiejszego pozostaje pierwszą rakietą świata. Co więcej, niewiele wskazuje na to, aby wkrótce Białorusinka miała którejkolwiek z rywalek oddać prowadzenie w rankingu WTA.

Jako główna promotorka uprawianej przez siebie dyscypliny 28-latka spisuje się znakomicie. Regularnie uczęszcza ona na eventy kompletnie niezwiązane ze światem sportu, sprawiając w ten sposób, że coraz więcej osób zaczyna interesować się kobiecym tenisem. Jest ona stałą bywalczynią tygodni mody, zasiada w pierwszych rzędach na pokazach kolekcji słynnych projektantów i pojawia się na okładkach znanych na całym świecie magazynów. Nie inaczej było tym razem.

Aryna Sabalenka pod ostrzałem. Poszło o okładkę Vogue'a

Na krótko przed rozpoczęciem turnieju Roland Garros Aryna Sabalenka pojawiła się na okładce jednego z największych magazynów modowych na świecie - Vogue. Redakcja w mediach społecznościowych pochwaliła się efektami współpracy, prezentując ujęcia z okładkowej sesji zdjęciowej czterokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej. Opublikowano także ekskluzywny wywiad z pierwszą rakietą świata, która poruszyła m.in. wiele tematów związanych z karierą, ale również odpowiedziała na te nieco pytania, w tym m.in. pytania na temat wojny w Ukrainie.

Zapytana o sytuację w kraju naszych wschodnich sąsiadów Sabalenka przyznała, że doskonale rozumie decyzje, którą podjęły ukraińskie zawodniczki. Te od momentu wybuchu wojny nie ściskają dłoni z Rosjankami i Białorusinkami, kiedy grają razem w turniejach. "Bez uścisku dłoni - szanuję tę decyzję. Wiem, że to nic osobistego. Wysyłają wiadomość" - przyznała 28-latka. Jednocześnie ujawniła, że na samym początku ciężko było jej się pogodzić z tą sytuacją.

"Było ciężko, zważywszy na ilość nienawiści, którą otrzymywałam od ludzi w tourze. Jeden trener wściekł się na mnie, mówiąc, że to ja zrzucam na ludzi bomby. To oczywiste, że chcę pokoju dla wszystkich. Nie chcę, żeby ta wojna miała miejsce. Powinni (politycy - przyp. red.) usiąść do stołu i, poprzez negocjacje, rozwiązać swoje problemy. Ale myślę też, że sport to platforma i miejsce, gdzie możemy się zjednoczyć, a nie walczyć ze sobą, jakbyśmy toczyli własną wojnę. Zjednoczyć się, być razem, okazywać pokój" - wyznała.

Pojawienie się Aryny Sabalenki na okładce Vogue'a jednych ucieszyło, a innych... rozwścieczyło. W mediach społecznościowych pojawiło się mnóstwo komentarzy zawiedzionych internautów, którzy otwarcie przyznali, że wybranie "sojuszniczki Alaksandra Łukaszenki" na gwiazdę okładki jest "wstydem" dla tak znanego i cenionego magazynu. Przypominali również, że jeszcze nie tak dawno Białorusinka otwarcie mówiła o swojej sympatii do prezydenta. "Bardzo rozczarowujące, że Vogue ignoruje polityczną rzeczywistość stojącą za tym wyborem!", "Vogue naprawdę zignorował to, co dzieje się na świecie. WSTYD!!", "Jestem strasznie rozczarowany. To okay przegrywać, ale nie jest okay wspieranie reżimu Łukaszenki", "Wow, to właściwie największe rozczarowanie 2026 roku. Niech Vogue dalej zaskakuje!" - czytamy.

Warto przypomnieć, że Aryna Sabalenka nie pierwszy raz jest krytykowana za okładki magazynów. Kilka miesięcy temu głośno było o sesji promującej wydanie brazylijskiego Vogue'a, do której tenisistka pozowała w towarzystwie Mariny Ruy Barbosy trzymającej w ręku alkohol. W sieci nie brakowało wówczas ostrej krytyki pod adresem liderki światowego rankingu. "Znowu promuje alkohol, jaki dobry wzór do naśladowania" - podsumowała gorzko jedna z internautek.

