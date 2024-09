Nie milkną echa zachowania Julii Putincewej ze spotkania trzeciej rundy US Open. Kazaszka narodowości rosyjskiej przegrała 3:6, 4:6 z Jasmine Paolini, ale wynik nie był najważniejszą wiadomością pomeczową w środowisku tenisowym. Zwróciło ono uwagę przede wszystkim na niespodziewane zachowanie zawodniczki urodzonej w Moskwie. W pewnym momencie podczas przygotowywania się do serwisu nie zareagowała ani na pierwszy, ani drugi wyrzut piłki przez dziewczynkę do jej podawania , stojąc do niej przodem.

