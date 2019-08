Argentyński tenisista Juan Martin del Potro powiadomił, że wróci do rywalizacji w połowie października. Pauzuje od końca czerwca, kiedy doznał kontuzji prawego kolana, a następnie musiał poddać się operacji.

"Miło mi poinformować, że zamierzam wrócić do cyklu turniejami ATP w Sztokholmie i Wiedniu. (...) Rehabilitacja przebiega bardzo dobrze" - przekazał za pośrednictwem Twittera del Potro.

Impreza w Szwecji rozpocznie się 14 października, a w Austrii tydzień później. Pierwsze z zawodów wygrał w latach 2016-17, a drugie w 2012 roku.

Argentyńczyk, który pod koniec września skończy 31 lat, to zwycięstwa US Open sprzed 10 lat i finalista ubiegłorocznej edycji.

Kontuzji prawego kolana doznał pod koniec czerwca w trakcie zawodów ATP na kortach londyńskiego Queen's Clubu, a kilka dni później musiał się poddać zabiegowi. Takiego samego urazu nabawił się pod koniec poprzedniego sezonu.

Słynny "Wieżowiec z Tandil" w ostatnich latach wielokrotnie zmagał się z kłopotami zdrowotnymi. Od zwycięstwa w US Open w 2009 roku przeszedł trzy operacje lewego nadgarstka i jedną prawego, ale wytrwale walczył o powrót do rywalizacji, co mu się udało. Tuż po czerwcowej kontuzji wspomniał, że może oznaczać ona koniec jego kariery. Tydzień temu jednak zapewnił, że zamierza wrócić do tenisa, choć wówczas jeszcze nie wiedział, kiedy.

W przeszłości był trzecią rakietą świata, a podczas trwającej obecnie przerwy w grze spadł na razie z 11. na 16. miejsce. Dotkliwe pogorszenie notowań spotka go po zakończeniu trwającego obecnie US Open, będzie plasował się w okolicy 70. pozycji.