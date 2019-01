Juan Martin del Potro planuje powrót na luty

Piąty tenisista światowego rankingu Juan Martin del Potro planuje rozpocząć sezon startem w lutowym turnieju ATP na kortach twardych w Delray Beach. Argentyńczyk pauzuje od października z powodu kontuzji kolana.

Del Potro po kilku latach przewlekłych kłopotów zdrowotnych wrócił do rywalizacji w imponującym stylu. W minionym roku dotarł do półfinału wielkoszlemowego French Open, w Wimbledonie odpadł rundę wcześniej, a w US Open wystąpił w decydującym spotkaniu, w którym musiał uznać wyższość Serba Novaka Djokovica.

Argentyńczyk, triumfator US Open 2009, nabawił się urazu kolana w październiku podczas turnieju w Szanghaju. Z tego powodu nie wystąpił w kończącym sezon turnieju masters - ATP Finals oraz zrezygnował z udziału w rozpoczynającym się w poniedziałek wielkoszlemowym Australian Open.