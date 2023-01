John McEnroe, legendarny amerykański tenisista udzielił wywiadu hiszpańskiemu dziennikowi "As". Przyznał w nim m.in. że zaskoczyło go odpadnięcie z Australian Open "jedynki" światowego żeńskiego tenisa, czyli Igi Świątek. - Myślę, że mogła tu wchodzić w grę presja i oczekiwania związane z tym, że jest numerem jeden. Sądzę, że to, co się dzieje ze Świątek to może być bardziej kwestia mentalna czy emocjonalna, niż czysto tenisowa - orzekł Amerykanin. - Wydaje się, że ta zawodniczka jest obecnie mniej pewna.