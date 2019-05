Johanna Konta i Karolina Pliszkova w finale turnieju WTA w Rzymie

Johanna Konta pokonała rozstawioną z "szóstką" Holenderkę Kiki Bertens 5:7, 7:5, 6:2 w półfinale turnieju WTA rangi Premier 5 na kortach ziemnych w Rzymie (pula nagród 3,5 mln euro). W finale brytyjska tenisistka zmierzy się z Czeszką Karoliną Pliszkovą (4).

Zdjęcie Johanna Konta /PAP/EPA

Konta zajmuje obecnie 42. miejsce w światowym rankingu, a Bertens zajmuje czwartą pozycję. Holenderce nie pomógł fakt, że do półfinału dostała się bez konieczności wychodzenia na kort - liderka listy WTA Japonka Naomi Osaka z powodu kontuzji ręki wycofała się tuż przed ich spotkaniem. Holenderce we znaki mogła się dać jednak intensywność ostatnich tygodni - tydzień temu triumfowała w imprezie w Madrycie.



Reklama

28-letnia Brytyjka w latach 2016-17 należała do światowej czołówki, ale potem dały się jej we znaki kłopoty zdrowotne i przez dłuższy czas nie była w stanie wrócić do najwyższej formy. Wydaje się, że teraz jest na dobrej drodze do tego - na początku maja dotarła do finału imprezy w Rabacie, a w Rzymie wyeliminowała w ostatnich dniach także Amerykanki Sloane Stephens i Venus Williams.



Konta, która urodziła się w Australii, ma w dorobku trzy tytuły. Pliszkova wygrała z kolei 12 turniejów.



Czeszka w sobotę pokonała Marię Sakkari (63. WTA) 6:4, 6:4. Rok temu odpadła w drugiej rundzie po porażce...z tą właśnie przeciwniczką.



W końcówce półfinałowego spotkania Greczynka, która do głównej drabinki dostała się z kwalifikacji, mocno zdenerwowała się jedną z decyzji sędziego. Wzburzona uderzyła kilka razy rakietą o krzesełko arbitra.



Wyniki półfinałów:



Karolina Pliszkova (Czechy, 4) - Maria Sakkari (Grecja) 6:4, 6:4

Johanna Konta (W. Brytania) - Kiki Bertens (Holandia, 6) 5:7, 7:5, 6:2