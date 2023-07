Raducanu zaliczyła wejście w tenisowy świat na najwyższym poziomie w podobnym stylu co Iga Świątek, również jeszcze jako nastolatka wygrywając w imponującym stylu turniej wielkoszlemowy. W jej przypadku było to US Open z 2021 roku, chociaż po czasie sama przyznawała bardzo szczerze, że pod pewnymi względami wolałaby go nigdy nie wygrać.

Z tego, co zdałam sobie sprawę w ciągu ostatnich dwóch lat, touru i wszystkiego, co się z nim wiąże, nie jest to zbyt miła, ufna i bezpieczna przestrzeń. Trzeba mieć się na baczności, bo jest tam dużo rekinów. Myślę, że ludzie z branży, zwłaszcza we mnie wtedy, bo miałam 19, lat, widzą skarbonkę ~ przyznawała po kilkunastu miesiącach

Emmy Raducanu zabraknie na US Open

Po jej zwycięstwie w Nowym Jorku zaczął sie także pech w postaci problemów zdrowotnych, które nie pozwoliły jej na regularną rywalizację z najlepszymi na świecie. W pozostałych szlemach maksymalnie udało jej się do tej pory osiągnąć etap 4. rundy, a było to jeszcze przed wspomnianym US Open, dokładnie kilka tygodni wcześniej, w czasie Wimbledonu rozgrywanego w tym samym roku.

W tym sezonie najlepszy występ zaliczyła na Indian Wells, gdzie dotarła do 1/8 finału. Tam już jednak przegrała dosyć gładko z Igą Świątek , a w kolejnych tygodniach zagrała jeszcze dwa mecze. W Miami odpadła w pierwszej rundzie po porażce z Bianką Andreescu, to samo zdarzyło się w połowie kwietnia w Stuttgarcie, kiedy grała z Jeleną Ostapenko. To było zresztą na razie jej ostatnie spotkanie w tourze WTA. Po nim zdecydowała się przejść operację nadgarstków.

Początkowo wydawało się, że chociaż ominie ją "domowy" Wimbledon, to będzie w stanie wrócić do gry w czasie US Open, jednak jak podaje portal "TennisUpToDate" rehabilitacja i powrót do formy po zabiegu będą musiały potrwać dłużej. Dużą rolę odgrywa tu specyfika przebytej przez zawodniczkę operacji, która ma wpływ na biomechanikę jej nadgarstków, przez co potrzeba czasu, by odpowiednio się do nowej sytuacji przystosować.

Ten sam portal podaje również, że prawdopodobną datą jej powrotu będzie grudzień i zaplanowany na wtedy turniej pokazowy w Makau, gdzie oprócz niej zgłoszeni są już także chociażby Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Belinda Bencić czy pierwszy w historii chiński zwycięzca turnieju ATP Yibing Wu. Turniej jest współorganizowany przez jej firmę menedżerską IMG. "Będzie jeszcze większy związek z lokalną społecznością. Chińskie korzenie Emmy i jej niezwykły wyczyn w postaci zwycięstwa w US Open sprawiły, że stała się światową sensacją, a historyczny wyczyn Wu Yibinga jako pierwszego obywatela Chin, który wygrał turniej ATP, znacznie podniósł jego pozycję w światowym tenisie" - zapowiada turniej Luiz Carvalho, wiceprezydent spółki.

Emma Raducanu / AFP

Emma Raducanu / AFP

Emma Raducanu i Iga Świątek / Julian Finney / AFP