Jest walkower Czeszki. Ogłoszenie dobę po wygranej z Linette. Rozdano tytuł

Magda Linette w niezłym stylu otworzyła swoją tegoroczną rywalizację na trawie. Najpierw 34-latka odwróciła losy pojedynku z Kimberly Birrell, potem dorzuciła jeszcze dwa zwycięstwa i dzięki temu zameldowała się w półfinale WTA 250 w 's-Hertogenbosch. Wczoraj Polka zmierzyła się z mistrzynią Wimbledonu sprzed dwóch lat - Barborą Krejcikovą. Poznanianka była bliska doprowadzenia do trzeciej partii, prowadziła 3-0 w tie-breaku. Ostatecznie lepsza okazała się jednak Czeszka, wygrywając 6:3, 7:6(4).

Dla reprezentantki naszych południowych sąsiadów był to awans do pierwszego finału od blisko dwóch lat. Ostatni zanotowała... właśnie podczas wspomnianych wielkoszlemowych rozgrywek w Londynie w 2024 roku. Wtedy pokonała w decydującym starciu Jasmine Paolini, a wcześniej uporała się z faworytką do tytułu - Jeleną Rybakiną. W kolejnych miesiącach Krejcikova notorycznie zmagała się z problemami zdrowotnymi, przez długi czas poszukiwała formy.

Barbora Krejcikova wycofała się z dalszej rywalizacji w Holandii

I gdy wydawało się, że Barbora wreszcie wraca na dobre tory, nadszedł kolejny "cios" dla Czeszki. Dziś o godz. 12:00 zawodniczka plasująca się na 45. miejscu w rankingu miała rywalizować o trofeum z Robin Montgomery. Tuż przed startem pojedynku okazało się, że do finałowego spotkania nie dojdzie, gdyż mistrzyni Wimbledonu sprzed dwóch lat oddała mecz walkowerem. Później organizatorzy przekazali komunikat od samej tenisistki.

"Z przykrością informuję, że niestety muszę się wycofać z dzisiejszego finału Libema Open z powodu choroby. Czułam się źle i po konsultacjach z moim zespołem medycznym stało się jasne, że nie będę w stanie dzisiaj rywalizować. Bardzo cieszyłam się na możliwość walki o tytuł, ale dzisiaj to niemożliwe. Chciałabym pogratulować Robin wspaniałego tygodnia tutaj i życzyć wszystkiego, co najlepsze na dalszą część sezonu. Jestem rozczarowana, że tak zakończyłam turniej. Teraz skupię się na jak najszybszym powrocie do pełni zdrowia. Nie mogę się doczekać powrotu do rywalizacji" - poinformowała Krejcikova.

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W związku z wycofaniem Barbory z decydującego starcia, tytuł trafił do Robin Montgomery. Amerykanka również próbuje odbudować swoją pozycję w rankingu. Pierwsze w karierze trofeum w głównym cyklu WTA wydatnie jej w tym pomoże. Zawodniczka z USA, która rok temu była już na 95. miejscu w kobiecym zestawieniu, przesunie się w jutrzejszym notowaniu z 484. lokaty do TOP 200. Tym samym jedynym dzisiejszym finałem w 's-Hertogenbosch będzie mecz Kamila Majchrzaka z Alexem de Minaurem. Początek spotkania o godz. 14:30.

Barbora Krejcikova Takuya Matsumoto / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP AFP

Robin Montgomery Ulises RUIZ / AFP AFP

Magda Linette MARTIN KEEP / AFP AFP





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