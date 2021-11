Krejčikova, która już grała w finałach WTA, ale tylko w deblu, jest jedną z rewelacji tego sezonu. Przede wszystkim z tego powodu, że wygrała wielkoszlemowy Roland Garros, również w grze podwójnej, ale także dlatego, że to nie okazał się jednorazowy wyskok. Czeszka od maja w ośmiu z dziewięciu turniejów, w których wystąpiła, albo wygrała, albo ponosiła porażkę z przyszłą zwyciężczynią.

Z kolei debiutująca w imprezie Kontaveit, która gra w niej jako pierwsza Estonka, do końca walczyła o przyjazd do Guadalajary, ale robiła to w świetnym stylu. Od końca sierpnia triumfowała w czterech turniejach: Cleveland, Ostrawa, Moskwa, Kluż-Napoka, a przegrała jedynie z Polką Igą Świątek w US Open i Tunezyjką Ons Jabeur w Indian Wells.



W środę Kontaveit pokazała, że nadal jest w formie. O zwycięstwie w pierwszym secie zadecydowało jedno przełamanie. W czwartym gemie co prawda to Krejčikova objęła prowadzenie, ale potem cztery punkty padły łupem rywalki.



Jedyna walka przy serwisie Estonki miała miejsce w siódmym gemie, który ta wygrała dopiero na przewagi. Z kolei w dziewiątym gemie Czeszka jeszcze obroniła pierwszą piłkę setową, ale Kontaveit zakończyła sprawę za pomocą asa.



Finały WTA. Dwa przełamania wystarczyły Kontaveit

Początek drugiej partii znowu należał do 25-latki z Tallinna. Znowu jedna szansa pozwoliła jej przełamać podanie rówieśniczki z Brna. W szóstym gemie, przy podaniu Estonki, trwała walka, znowu wszystko rozstrzygało się na przewagi, ale Krejčikova nie miała nawet break pointa.



W następnym gemie Czeszka musiała ponownie bronić się przed przełamaniem, ale utrzymała podanie. Kontaveit zwycięstwo zapewniła sobie w 10. gemie już za pierwszą piłką meczową. To była dla Estonki 11. wygrana z rzędu.



W drugim meczu grupy "Teotihuacán" inna Czeszka Karolina Pliškova (3.) zagra z Hiszpanką Garbiną Muguruzą (6.).



Natomiast w czwartek do gry przystąpią zawodniczki z grupy "Chichén Itzá". O 21. czasu polskiego Iga Świątek (5.) zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari (4.). Relacja tekstowa na żywo z tego meczu w Interii . Później Białorusinka Aryna Sabalenka (1.) zagra z Hiszpanką Paulą Badosą (7.).



Finały WTA. Gdzie oglądać?

Finały WTA w Guadalajarze transmituje Canal + Sport. Mecze odbywają się o 21.00 i 2.30 czasu polskiego.



Grupa "Teotihuacán":

Anett Kontaveit (Estonia, 8.) - Barbora Krejčikova (Czechy, 2.) 6:3, 6:4