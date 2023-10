Jest w dużym kryzysie. Znowu przegrał, jest więc szansa dla Hurkacza

Holger Rune zanotował kolejny rozczarowujący występ. Duńczyk, rozstawiony z "jedynką" odpadł już w swoim pierwszym meczu podczas turnieju ATP w Sztokholmie. Lepszy od niego okazał się w drugiej rundzie Miomir Kecmanović. Serb zwyciężył 7:6 (7-3), 6:2. Oznacza to, że walka o wyjazd do Turynu będzie cały czas ciekawa. Walczy o to Polak Hubert Hurkacz, który po triumfie w Szanghaju, odpadł w pierwszej rundzie w Tokio.