Jest tytuł dla Polki. Cudowny triumf w finale. "1" pokonana po 133 minutach

Na początku lutego Weronika Falkowska wygrała w singlu dwa turnieje ITF W15 w Monastyrze. Potem w drugiej części maja okazała się najlepsza podczas imprezy rangi ITF W35 w Bol. W tzw. międzyczasie pojawiały się także sukcesy w deblu. Jeden z nich właśnie w Chorwacji, dzięki czemu Polka zgarnęła dublet. 26-latka konsekwentnie stara się piąć w górę rankingu WTA w grze pojedynczej, by dać sobie szansę udziału w wielkoszlemowych eliminacjach.

W tym tygodniu wykonała solidny krok w tym kierunku. Notowana na 428. miejscu w kobiecym zestawieniu zawodniczka pojawiła się na turnieju ITF W35 w Amstelveen. Do finału dotarła z tylko jednym straconym setem, podczas meczu drugiej rundy z Francescą Pace. Później pokonała w ćwierćfinale mistrzynię juniorskiego Australian Open 2026 w deblu - Alenę Kovackovą. Dziś nasza reprezentantka walczyła o tytuł z rozstawioną z "1" Anouck Vrancken Peeters. Tenisistka gospodarzy plasuje się na 319. pozycji w rankingu WTA.

Weronika Falkowska z kolejnym tytułem w sezonie 2026

Mecz rozpoczął się znakomicie z perspektywy Falkowskiej. Już na "dzień dobry" przełamała rywalkę. Po zmianie stron wróciła ze stanu 15-40 przy swoim serwisie i wyszła na 2:0. W kolejnych minutach Vrancken Peeters odrobiła stratę, doprowadziła do remisu po czterech rozdaniach. Końcówka premierowej odsłony należała jednak do Polki. Weronika zdominowała rywalizację na korcie, kolekcjonowała następne "oczka". Już przy stanie 5:2 podawała po zwycięstwo w partii. Na finiszu zobaczyliśmy jeszcze powrót z wyniku 15-30, wygrywając trzy punkty z rzędu. Ostatecznie nasza tenisistka zapisała na swoim koncie rezultat 6:2.

Falkowska zdominowała początek drugiej odsłony. Wygrała trzy gemy bez straty punktu, potem miała piłkę na 4:0. Wtedy nastąpił zwrot akcji. Weronika wpuściła Holenderkę do gry, pozwoliła na odrobienie strat. Po tym, jak Anouck obroniła break pointa w siódmym rozdaniu, zrobiło się 4:3 dla turniejowej "1". Doszło do emocjonującej końcówki. W jedenastym gemie nasza tenisistka przełamała rywalkę, mimo że było już 40-15 dla zawodniczki gospodarzy. Po zmianie stron Weronika serwowała po tytuł. Szybko wyszła na 40-15, miała dwa meczbole.

Przy drugiej piłce na zamknięcie pojedynku, Falkowska dokonała błędnej oceny sytuacji - przynajmniej zdaniem sędziego. Polka przerwała wymianę, wskazując na autowe zagranie przeciwniczki. Arbiter pokazał, że jego zdaniem piłka była styczna z linią. Potem Vrancken Peeters doprowadziła do tie-breaka, wygrała w nim pierwsze dwie akcje. Kolejne pięć wpadło na konto Weroniki. Nasza tenisistka odzyskała kontrolę nad wydarzeniami i nie oddała inicjatywy już do samego końca. Po ostatniej piłce mogliśmy usłyszeć potężny okrzyk Polki. Po 2 godzinach i 13 minutach walki cieszyła się ze zwycięstwa 6:2, 7:6(4). 26-latka zanotuje spory awans w rankingu WTA - w nieoficjalnym notowaniu "na żywo" przesunęła się z 428. na 355. miejsce. Najwyżej była na początku stycznia 2023 roku - wtedy zajmowała 240. lokatę.

Weronika Falkowska FOTO OLIMPIK/NurPhoto via AFP AFP

Weronika Falkowska w akcji Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP_ AFP

Weronika Falkowska Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP





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