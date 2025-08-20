Jest pierwszy do komentowania formy Świątek. Na rozwód wydał 14 mln dolarów

Boris Becker trzykrotnie triumfował na Wimbledonie. Do tego dorzucił dwa tytuły Australian Open oraz jeden puchar przywieziony z US Open. Nigdy nie udało mu się zostać najlepszym zawodnikiem Roland Garros. W Paryżu trzy razy dochodził do półfinału.

Łącznie niemiecki tenisista wygrał aż 49 turniejów rangi ATP w grze pojedynczej, przez 12 tygodni był liderem światowego rankingu. Równie dobrze szło mu w deblu, w którym triumfował w 15 zawodach. Przy okazji zgarnął złoty medal igrzysk olimpijskich w Barcelonie.

Tyle Boris Becker wydał na rozwód. Kosmiczna kwota

Profesjonalną karierę Becker zakończył w 1999 roku. Rok później Niemiec borykał się z wielkimi problemami w życiu prywatnym. W grudniu 1993 roku poślubił Barbarę Feltus, która urodziła mu dwóch synów Noaha i Eliasa. Niestety w roku 2000 małżeństwo wielkoszlemowego mistrza znalazło się na zakręcie.

Zakochani oficjalnie ogłosili separację, a zaledwie pół roku później - w styczniu 2001 - wzięli rozwód. To żona Borisa Beckera wniosła sądowy wniosek, ponieważ tenisista zdradził ją z Rosjanką Angelą Ermakową, która później zaszła w ciążę i urodziła córkę Annę. Ostatecznie Barbara Feltus uzyskała od Beckera aż... 14,4 miliona dolarów odszkodowania.

Oprócz tego gwiazdor musiał oddać byłej partnerce mieszkanie na Florydzie. Opiekę nad dziećmi sąd przyznał matce. Trzeba przyznać, że rozstanie sześciokrotnego mistrza Wielkich Szlemów było dosyć kosztowne.

Obecnie Boris Becker jest szanowanym ekspertem tenisowym. Niemiec wielokrotnie wypowiadał się nt. Igi Świątek, często w ciepłych, lecz czasami surowych słowach.

- Przed turniejem trochę się martwiłem. Miała jak na swoje standardy kiepski rok. Nie wygrała żadnego turnieju. Według mnie jej ćwierćfinałowy mecz z Jeleną Rybakiną uratował ten sezon. Potem był dobry pojedynek z Sabalenką, ale w ostatnim secie Świątek trochę się wycofała. I tak jednak dojście do półfinału jest wciąż dobrym wynikiem. Jako sportowiec, nawet tak dobry, jak Iga, nie możesz wygrywać co roku Wielkiego Szlema. To niemożliwe. Przeżywasz wzloty i upadki. Musisz tylko dojść do tego, dlaczego tak się dzieje, i wrócić silniejszy - mówił po tegorocznym Roland Garros w rozmowie z "Eurosportem".

Boris Becker skomentował występ Igi Świątek w Paryżu Gao Jing/Xinhua News/East News AFP

Iga Świątek wygrała turniej w Cincinnati Mark Lyons PAP/EPA

Iga Świątek celebrująca zwycięstwo nad Jeleną Rybakiną w półfinale turnieju WTA 1000 w Cincinnati MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP