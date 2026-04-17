Jest pierwsza półfinalistka w Stuttgarcie. U progu meczu Świątek

Aby wygrać z Lindą Noskovą, trzeba umieć grać cierpliwie. Podobnie jak np. z Clarą Tauson. Czeszka kapitalnie serwuje, w dwóch pierwszych spotkań w Stuttgarcie zanotowała aż 24 asy. A dziś wpadła na zawodniczkę, która w teorii była faworytką, także za sprawą swojego znakomitego sezonu i już 21 zwycięstwa. Tyle że gdy wcześniej się dwukrotnie mierzyły, do kolejnej rundy przechodziła Czeszka.

Był to mecz zawodniczki rozstawionej z numerem 4 (Switolina) oraz tej, której do rozstawienia zabrakło bardzo niewiele. Noskova pragnie wskoczyć do TOP 10 jest tego coraz bliżej. A triumf w Stuttgarcie mógłby ją ku temu znacznie przybliżyć.

WTA 500 w Stuttgarcie. Linda Noskova rywalką Eliny Switoliny. Stawką już półfinał

Nie od dziś wiadomo, że największym atutem Noskovej jest potężny serwis. Gdy grała rok temu w Indian Wells z Igą Świątek, posłała Polce aż 16 asów, cztery w jednym krótkim gemie, w niecałą minutę. Ale na returnie już tak dobrze nie jest.

Switolina na pewno potrafi grać bardziej kombinacyjnie, ma inne atuty, choć przecież jej podanie też jest niczego sobie. Niemniej musiała szukać słabszych momentów w grze o 10 lat młodszej rywalki.

I dostała tę szansę już w pierwszym gemie, szybko zrobiło się 0-30, za chwilę 15-40, po podwójnym błędzie Dunki. Za chwilę miała drugie podanie, ale zdołała zepchnąć Ukrainkę do defensywy, Switolina wyrzuciła bekhend. Noskova wyrównała stan w gemie swoją świetną akcją, a gema zakończyła asem - już 25. w tym turnieju.

To był jedyny taki niepewny moment w pierwszej fazie spotkania. Scenariusz był bowiem w kolejnych gemach taki sam - serwująca uzyskiwała tak dużą przewagę już na starcie, że za chwilę kończyła akcję. Noskova nie miała zamiaru grać długich akcji, to nie jej styl. A Switolinie też trochę przeszkadzała nawierzchnia - bardzo śliska w tegorocznej edycji.

W dziesiątym gemie, przy stanie 5:4 dla Czeszki, wreszcie zrobiło się trochę goręcej. Noskova zdołała doprowadzić do równowagi, brakowało jej dwóch punktów do wzięcia całego seta. Switolina jednak na więcej już nie pozwoliła, znakomicie przeprowadziła dwie kolejne akcje.

Nic więc dziwnego, że po zaledwie, jak na 12 gemów, 40 minutach dobrnęły do tie-breaka.

Tu ważne mogło być każde małe przełamanie, a Switolina wywalczyła je już w pierwszej akcji, za chwilę odskoczyła na 3-0. Drugi mały break point dał Ukraince piłkę setową (6-2), a trzeci - zakończył partię (7-2). Po 45 minutach od pierwszego serwisu Noskovej.

Mowa ciała 21-letniej zawodniczki z Przerowa wskazywała, że ten przegrany set zrobił na niej duże wrażenie, negatywne. W drugim gemie broniła aż czterech break pointów, zwłaszcza tego pierwszego Ukrainka mogła żałować. Wtedy Czeszka jeszcze wyszła z opresji.

Tyle że nie oznaczało to końca kłopotów Lindy. Wtedy się udało, w czwartym gemie - już nie. Pojawił się stan 0-40, to oznaczało trzy break pointy dla Eliny. I Ukrainka nie musiała nawet kiwnąć palcem, by odskoczyć na 3:1. Wystarczył podwójny błąd rywalki.

A skoro Ukrainka tak pewnie wygrywała swoje gemy, nie dała rywalce nawet jednej szansy na przełamanie, to można było już zakładać, że za 15-20 minut poznamy pierwszą półfinalistkę Porsche Tennis Grand Prix.

Tak się stało, choć po dobrych 30 minutach, doszło bowiem do zaskakujących scen na korcie centralnym. W siódmym gemie Noskova w końcu wywalczyła break pointa - Ukrainka go obroniła. A następnie... posłała dwa asy.

W dziewiątym, przy 5:3, było z kolei 30-30 - Ukraince brakowało dwóch punktów do awansu. A przecież serwowała. Czeszka zagrała jedną fenomenalną akcję, za moment - drugą. I nawiązała kontakt, odżyła. Znów wygrała swojego gema do zera, miała dwie szanse na kolejne przełamanie, już na 6:5. A Switolina popełniała takie błędy, o jakich wcześniej nie było w ogóle mowy.

Tyle że w decydującym momencie jeszcze raz zebrała się w sobie. I było widać tę wielką radość zawodniczki z Ukrainy po ostatniej piłce, znakomitej, podsumowującej to spotkanie.

Switolina wygrała 7:6 (2), 7:5. Miała 11 asów, żadnego podwójnego błędu przy serwisie, co przy bilansie rywalki (6/5) było wartością dodaną.

I to ona będzie śledzić spotkanie Coco Gauff - Karolina Muchova, które wyłoni jej sobotnią rywalkę w półfinale.

