Jest ostrzeżenie dla Świątek. Godziny przed meczem z Muchovą w Indian Wells

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Już dziś Iga Świątek może zameldować się w ćwierćfinale WTA 1000 Indian Wells. Aby tak się stało, Polka musi pokonać Karolinę Muchovą. Choć jej bilans bezpośrednich starć z Czeszką jest świetny, to 29-latka w całym tourze jest uznawana za wyjątkową zawodniczkę. - Posiada dużo technicznych możliwości rozwiązań - podkreśla jeden z ekspertów.

Iga Świątek w czarnej koszulce i czapce z daszkiem podczas meczu tenisowego, gotowa do odbioru piłki.
Iga ŚwiątekMatthew StockmanAFP

Jak na razie nieco dłuższa przerwa, którą zrobiła sobie Iga Świątek, wychodzi jej na dobre. Po odpuszczeniu zmagań w Dubaju wiceliderka światowego rankingu udała się do Indian Wells. Tam na start pokonała Amerykankę Kaylę Day 6:0, 7:6, (2), a następnie uporała się 6:3, 6:2 z Marią Sakkari, która w lutym ograła ją w Dosze.

W ten sposób sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa znalazła się w czwartej rundzie zmagań na szorstkich kortach w Kalifornii. O ćwierćfinał zagra z Karoliną Muchovą. Czeszka po drodze uporała się z Węgierką Anną Bondar 7:5, 6:2 i Chorwatką Antonią Ruzić 6:0, 6:3.

Godziny do meczu Świątek, a tu takie słowa. "Gra inaczej niż większość"

Analizę gry Muchovej przed starciem ze Świątek przeprowadził Marcin Matkowski podczas podcastu "Break Point". - Gra mocno inaczej niż duża większość zawodniczek. Jej tenis przypomina bardziej męski: slajs, dobrze widzi kort, wie jak wykorzystywać szanse, wie jak wejść na siatkę. Ma bardzo rozbudowany tenis - powiedział były polski tenisista.

- Posiada dużo technicznych możliwości rozwiązań. Zdrowie zawsze było u niej czymś, co "nie dowoziło". Teraz, jeśli gra regularnie, jej poziom jest lepszy i stabilniejszy - uzupełnił, podkreślając umiejętności reprezentantki naszych południowo-zachodnich sąsiadów.

    Co ciekawe, przed meczem sama Polka zachwycała się stylem gry swojej najbliższej przeciwniczki. Porównała ją do Rogera Federera. - Bilans naszych bezpośrednich spotkań może być na moją korzyść, ale pamiętam wszystkie mecze, które z nią rozegrałam, i czasami przegrywałam, na przykład przegrywałam w trzecim secie. Jest niesamowitą zawodniczką i większość naszych meczów była bardzo wyrównana. Będzie ciężko, ale jestem gotowa na walkę. Szczerze mówiąc, uwielbiam grać przeciwko niej. Lubię też oglądać Karolinę. Fajnie jest widzieć kogoś, kto gra tak mądrze i płynnie. Jest jak kobieca wersja Rogera - zapowiadała 24-latka.

    Obie panie rozegrały łącznie pięć spotkań. To Świątek może pochwalić się bilansem 4:1 w tej rywalizacji. Muchova triumfowała tylko w ich pierwszym starciu - w Pradze w 2019 roku na mączce - 4:6, 6:1, 6:4. Jak będzie tym razem? Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo w Interii Sport. Początek meczu o godz. 19:00 (środa, 11 marca).

    - Myślę, że z Sakkari Iga weszła na taki poziom, że z Muchovą sobie poradzi. Ale Muchova jest dla mnie trochę zawodniczką enigmą, bo nigdy nie wiesz... Ona może bardzo dobrze zagrać (...) Mimo wszystko zakładałbym zwycięstwo Igi po walce w dwóch setach - podsumował Matkowski.

    Dwie kobiety grające w tenisa w dynamicznych pozach, każda skupiona na odbiciu piłki; po lewej zawodniczka w białej koszulce i fioletowej czapeczce, po prawej zawodniczka w pomarańczowym stroju i opasce na głowie, obie w trakcie intensywnego meczu.
    Iga Świątek i Karolina Muchova trenowały ze sobą przed turniejem WTA 1000 w Indian WellsNoushad Thekkayil / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Karim JAAFAR / AFPAFP
    Iga Świątek i Karolina Muchova rywalizowały ze sobą o ćwierćfinał WTA 1000 w Montrealu w 2023 roku
    Iga Świątek i Karolina Muchova rywalizowały ze sobą o ćwierćfinał WTA 1000 w Montrealu w 2023 rokuMinas Panagiotakis / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
    Iga Świątek rywalizowała z Mirrą Andriejewą o finał WTA 1000 w Indian Wells
    Iga Świątek rywalizowała z Mirrą Andriejewą o finał WTA 1000 w Indian WellsMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
