Ostatni raz Igę Świątek na korcie widzieliśmy w Dosze, kiedy to dosyć niespodziewanie przegrała z Marią Sakkari 6:2, 4:6, 5:7 w ćwierćfinale. Później Raszynianka miała wystąpić w Dubaju, jednak postanowiła zrezygnować z turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i nieco przedłużyć odpoczynek, aby jak najlepiej przygotować się do zmagań w Indian Wells.

Te startują już w środę 4 marca. W pierwszej rundzie wicelidera rankingu WTA otrzymała wolny los. Na drugim etapie jej rywalką będzie Francesca Jones lub Kayla Day, która udział w zawodach wywalczyła w kwalifikacjach. Mecz z udziałem Świątek odbędzie się w najbliższą sobotę.

Czy Iga Świątek sięgnie po tytuł w Indian Wells? Te słowa mówią wszystko

Polka wygrywała "tysięcznik" w Indian Wells w 2022 oraz 2024 roku. Poprzednią edycję zakończyła na półfinale. W nim ograła ją Mirra Andriejewa, która wcześniej triumfowała również w Dubaju.

Czy w obecnej formie Świątek może znaleźć się w gronie potencjalnych faworytek do zgarnięcia pucharu? Zdaniem Ricka Macciego - jak najbardziej. Były trener gwiazd, takich jak m.in. Serena i Venus Williams, Maria Szarapowa czy Andy Roddick napisał w mediach społecznościowych, że jego zdaniem to właśnie Polka ma największe szanse na triumf.

"Zapytano mnie o prognozę dotyczącą rywalizacji kobiet w Indian Wells. To naprawdę nieprzewidywalna sytuacja, ale czuję, że "Polska Punisher" powróci silniejsza, wytrzyma dłużej i w końcu zdobędzie trofeum mistrzowskie, które stanie się jej nowym najlepszym przyjacielem" - czytamy.

Zupełnie inną opinię ws. przyszłej mistrzyni WTA Indian Wells wygłosiła Martina Navratilova. Według byłej liderki światowych list to Aryna Sabalenka jest zdecydowaną faworytką do wygranej.

- Trzeba postawić na Sabalenkę, bo ona ma ku temu predyspozycje. W tej chwili, biorąc pod uwagę, jak wszystko się układa, jeśli Rybakina jest w pełni zdrowa, to są one dwiema najlepszymi zawodniczkami, wyraźnymi faworytkami - powiedziała, cytowana przez "The Tennis Gazette".

- Mogą (Sabalenka i Rybakina - red.) zbliżyć się do poziomu Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza, jeśli tak dalej pójdzie, chyba że Coco ogarnie swoją sytuację, a Świątek odzyska swoją moc - dodała.

