Jest komunikat ws. Świątek. Tuż przed meczem w Indian Wells. Werdykt wydany

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Za kilka dni Iga Świątek rozpocznie rywalizację na WTA 1000 Indian Wells. Reprezentantka Polski będzie chciała zgarnąć trzeci w karierze tytuł na kortach w Kalifornii. Czy eksperci postrzegają ją obecnie jako jedną z faworytek do triumfu? W tym temacie głos zabrali m.in. Rick Macii oraz Martina Navratilova.

Iga Świątek podczas konferencji prasowej na tle logo BNP Paribas i przed mikrofonem WTA TOUR.
Iga ŚwiątekRobert PrangeGetty Images

Ostatni raz Igę Świątek na korcie widzieliśmy w Dosze, kiedy to dosyć niespodziewanie przegrała z Marią Sakkari 6:2, 4:6, 5:7 w ćwierćfinale. Później Raszynianka miała wystąpić w Dubaju, jednak postanowiła zrezygnować z turnieju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i nieco przedłużyć odpoczynek, aby jak najlepiej przygotować się do zmagań w Indian Wells.

Te startują już w środę 4 marca. W pierwszej rundzie wicelidera rankingu WTA otrzymała wolny los. Na drugim etapie jej rywalką będzie Francesca Jones lub Kayla Day, która udział w zawodach wywalczyła w kwalifikacjach. Mecz z udziałem Świątek odbędzie się w najbliższą sobotę.

Czy Iga Świątek sięgnie po tytuł w Indian Wells? Te słowa mówią wszystko

Polka wygrywała "tysięcznik" w Indian Wells w 2022 oraz 2024 roku. Poprzednią edycję zakończyła na półfinale. W nim ograła ją Mirra Andriejewa, która wcześniej triumfowała również w Dubaju.

Czy w obecnej formie Świątek może znaleźć się w gronie potencjalnych faworytek do zgarnięcia pucharu? Zdaniem Ricka Macciego - jak najbardziej. Były trener gwiazd, takich jak m.in. Serena i Venus Williams, Maria Szarapowa czy Andy Roddick napisał w mediach społecznościowych, że jego zdaniem to właśnie Polka ma największe szanse na triumf.

"Zapytano mnie o prognozę dotyczącą rywalizacji kobiet w Indian Wells. To naprawdę nieprzewidywalna sytuacja, ale czuję, że "Polska Punisher" powróci silniejsza, wytrzyma dłużej i w końcu zdobędzie trofeum mistrzowskie, które stanie się jej nowym najlepszym przyjacielem" - czytamy.

Aryna Sabalenka i Georgios Frangulis
Sportowe życie

Anna Dymarczyk
Anna Dymarczyk

    Zupełnie inną opinię ws. przyszłej mistrzyni WTA Indian Wells wygłosiła Martina Navratilova. Według byłej liderki światowych list to Aryna Sabalenka jest zdecydowaną faworytką do wygranej.

    - Trzeba postawić na Sabalenkę, bo ona ma ku temu predyspozycje. W tej chwili, biorąc pod uwagę, jak wszystko się układa, jeśli Rybakina jest w pełni zdrowa, to są one dwiema najlepszymi zawodniczkami, wyraźnymi faworytkami - powiedziała, cytowana przez "The Tennis Gazette".

    - Mogą (Sabalenka i Rybakina - red.) zbliżyć się do poziomu Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza, jeśli tak dalej pójdzie, chyba że Coco ogarnie swoją sytuację, a Świątek odzyska swoją moc - dodała.

    Zapraszamy do śledzenia relacji z meczów Igi Świątek na WTA 1000 Indian Wells w Interii Sport.

    Conor Mcgregor
    MMA

    Patryk Górski
    Patryk Górski
    Tenisistka w sportowym stroju i czapeczce z daszkiem z wyciągniętymi ramionami, z intensywnym wyrazem twarzy. W tle rozmyta publiczność na trybunach.
    Iga ŚwiątekMATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / ELSA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP
    Martina Navratilova
    Martina NavratilovaAFP
    Tenisistka w czerwonym stroju sportowym trzyma w rękach szklaną nagrodę z napisem WTA Finals Fort Worth, GPIF, pozując z uśmiechem na tle ciemnego, rozświetlonego światłem reflektorów tła.
    Aryna SabalenkaFAYEZ NURELDINEAFP
