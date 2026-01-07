Partner merytoryczny: Eleven Sports

Jest komunikat ws. Świątek i Hurkacza na United Cup. Nadszedł tuż po ćwierćfinale

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Po ograniu Niemców reprezentacja Polski w nocy z wtorku na środę zmierzyła się z Holandią. Już po triumfie Huberta Hurkacza "Biało-Czerwoni" mieli zapewniony awans do ćwierćfinału, potem dwa kolejne triumfy dołożyli Iga Świątek oraz Jan Zieliński i Katarzyna Kawa. Wiemy już, kiedy dokładnie Polacy powalczą o półfinał United Cup. To wspaniałe wieści dla kibiców z naszego kraju.

Dwójka tenisistów w sportowych strojach świętuje udaną akcję na korcie, podając sobie ręce i uśmiechając się do siebie. Tło stanowi niebieski kort tenisowy.
Hubert Hurkacz, Iga ŚwiątekRob PrangeAFP

Polacy nie mogli wymarzyć sobie lepszego występu w fazie grupowej United Cup. Na start zagraliśmy z Niemcami. Pierwszy do boju poszedł Hubert Hurkacz, który "na dzień dobry", po ponad półrocznej przerwie, musiał zmierzyć się z Alexandrem Zverevem. Nasz reprezentant niespodziewanie ograł trzecią rakietę świata 6:3, 6:4.

Później do gry wkroczyła Iga Świątek. Wiceliderka światowego rankingu w teorii miała nie mieć problemów z Evą Lys, jednak w praktyce 24-latka dosłownie wyszarpała zwycięstwo w trzech setach. Triumfowała 3:6, 6:3, 6:4. W ostatnim akcie rywalizacji z naszymi zachodnimi sąsiadami Jan Zieliński i Katarzyna Kawa pokonali parę Zverev/Siegemund 7:6 (6), 6:3.

Hubert Hurkacz - Tallon Griekspoor. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Już wszystko jasne. Wtedy Polacy zagrają w ćwierćfinale United Cup

Naszym drugim rywalem w grupie F była Holandia. Spotkanie znów rozpoczęło się od meczu Hurkacza. Tym razem 28-latek uporał się z Tallonem Griekspooremwygrywając 6:3, 7:6 (4). Wbrew pozorom to 25. w rankingu Holender sprawił mu więcej trudności niż wspomniany Niemiec.

Drugi pojedynek zagrała Świątek. Na szczęście scenariusz z poniedziałku już się nie powtórzył. Mistrzyni Wimbledonu w nieco ponad godzinę uporała się z Suzan Lamens (6:3, 6:2). Już po wygranej "Hubiego" nasza kadra mogła świętować awans, jednak mimo to na korcie pojawiły się jeszcze pary mikstowe.

Jan Zieliński i Katarzyna Kawa znów nie zawiedli. Tym razem pokonali duet Demi Schuurs/David Pel 6:3, 3:6, 10:4. Oznaczało to, że reprezentacja Polski w fazie grupowej zanotowała komplet sześciu zwycięstw. W ćwierćfinale Polacy zagrają z Australią, która jest gospodarzem turnieju.

Zobacz również:

Iga Świątek podczas United CUp 2025
Iga Świątek

Aż wierzyć się nie chce. 87,5%. Świątek na czele, absolutna dominacja

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek

    Organizatorzy podali już plan gier, zgodnie z którym mecze naszych tenisistów odbędą się w piątek. Na szczęście nie zostały one zaplanowane na nocne godziny. Rywalizację o półfinał o godz. 7:30 naszego czasu rozpocznie Iga Świątek, która zagra z Mayą Joint. Po tym pojedynku na korcie pojawią się Hubert Hurkacz i Alex de Minaur. Na koniec w przypadku remisu może czekać nas ewentualny mikst.

    To znakomite wieści dla polskich kibiców. Nie trzeba nastawiać budzików na środek nocy. Zmagania "Biało-Czerwonych" transmitowane na antenach Polsatu Sport będzie można obejrzeć do śniadania i porannej kawy. W półfinale czekają już Amerykanie.

    Oto godziny ćwierćfinałowych meczów Polski na United Cup:

    Piątek 9 stycznia:

    • godz. 7:30 Iga Świątek - Maya Joint
    • godz. 9:00 Hubert Hurkacz Alex de Minaur
    • godz. 11:30 ew. mikst

    Zobacz również:

    Kacper Tomasiak
    Turniej Czterech Skoczni

    Czekaliśmy 47 lat na taki debiut. 18-latek dźwigał na swoich barkach ciężar polskich skoków

    Tomasz Kalemba
    Tomasz Kalemba
    Tenisistka w białej koszulce i czerwonych spodenkach świętuje punkt na niebieskim korcie, trzymając rakietę tenisową i zaciskając pięść z wyrazem determinacji na twarzy.
    Iga Świątek podczas United CUp 2025EPA/MARK EVANSPAP/EPA
    Hubert Hurkacz walczył o pierwszy punkt dla Polski w półfinale United Cup 2025
    Hubert Hurkacz walczył o pierwszy punkt dla Polski w półfinale United Cup 2025DAVID GRAY / AFPAFP
    Mężczyzna w sportowej czapce i błękitnej koszulce polo stoi na tle rozmytych trybun stadionu, patrząc poważnie przed siebie.
    Jan ZielińskiALEX NICODIMEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja