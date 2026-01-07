Polacy nie mogli wymarzyć sobie lepszego występu w fazie grupowej United Cup. Na start zagraliśmy z Niemcami. Pierwszy do boju poszedł Hubert Hurkacz, który "na dzień dobry", po ponad półrocznej przerwie, musiał zmierzyć się z Alexandrem Zverevem. Nasz reprezentant niespodziewanie ograł trzecią rakietę świata 6:3, 6:4.

Później do gry wkroczyła Iga Świątek. Wiceliderka światowego rankingu w teorii miała nie mieć problemów z Evą Lys, jednak w praktyce 24-latka dosłownie wyszarpała zwycięstwo w trzech setach. Triumfowała 3:6, 6:3, 6:4. W ostatnim akcie rywalizacji z naszymi zachodnimi sąsiadami Jan Zieliński i Katarzyna Kawa pokonali parę Zverev/Siegemund 7:6 (6), 6:3.

Już wszystko jasne. Wtedy Polacy zagrają w ćwierćfinale United Cup

Naszym drugim rywalem w grupie F była Holandia. Spotkanie znów rozpoczęło się od meczu Hurkacza. Tym razem 28-latek uporał się z Tallonem Griekspoorem, wygrywając 6:3, 7:6 (4). Wbrew pozorom to 25. w rankingu Holender sprawił mu więcej trudności niż wspomniany Niemiec.

Drugi pojedynek zagrała Świątek. Na szczęście scenariusz z poniedziałku już się nie powtórzył. Mistrzyni Wimbledonu w nieco ponad godzinę uporała się z Suzan Lamens (6:3, 6:2). Już po wygranej "Hubiego" nasza kadra mogła świętować awans, jednak mimo to na korcie pojawiły się jeszcze pary mikstowe.

Jan Zieliński i Katarzyna Kawa znów nie zawiedli. Tym razem pokonali duet Demi Schuurs/David Pel 6:3, 3:6, 10:4. Oznaczało to, że reprezentacja Polski w fazie grupowej zanotowała komplet sześciu zwycięstw. W ćwierćfinale Polacy zagrają z Australią, która jest gospodarzem turnieju.

Organizatorzy podali już plan gier, zgodnie z którym mecze naszych tenisistów odbędą się w piątek. Na szczęście nie zostały one zaplanowane na nocne godziny. Rywalizację o półfinał o godz. 7:30 naszego czasu rozpocznie Iga Świątek, która zagra z Mayą Joint. Po tym pojedynku na korcie pojawią się Hubert Hurkacz i Alex de Minaur. Na koniec w przypadku remisu może czekać nas ewentualny mikst.

To znakomite wieści dla polskich kibiców. Nie trzeba nastawiać budzików na środek nocy. Zmagania "Biało-Czerwonych" transmitowane na antenach Polsatu Sport będzie można obejrzeć do śniadania i porannej kawy. W półfinale czekają już Amerykanie.

Oto godziny ćwierćfinałowych meczów Polski na United Cup:

Piątek 9 stycznia:

godz. 7:30 Iga Świątek - Maya Joint

godz. 9:00 Hubert Hurkacz Alex de Minaur

godz. 11:30 ew. mikst

Iga Świątek podczas United CUp 2025 EPA/MARK EVANS PAP/EPA

Hubert Hurkacz walczył o pierwszy punkt dla Polski w półfinale United Cup 2025 DAVID GRAY / AFP AFP

Jan Zieliński ALEX NICODIM East News