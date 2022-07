Jest kara po skandalu! Kyrgios słono zapłaci za wybryk na Wimbledonie

Skandalicznego zachowania Nick Kyrgios dopuścił się w trakcie spotkania z Paulem Jubbem w pierwszej rundzie Wimbledonu . Później na konferencji prasowej sam przyznał się do splunięcia w stronę kibica.

- To dzieje się coraz częściej w sporcie. Nie chodzę do sklepu i nie zaczynam atakować kogoś przy ladzie, który wykonuję swoją pracę. Nigdy tego nie robiłem. Uważam, że widzowie myślą, iż nie ma już żadnych granic. Coś mówią, potem to filmują i się z tego śmieją. Ktoś krzyknął do mnie, że jestem "gówniany". Czy to normalne? Nie, ale to dzieje się cały czas. Dlaczego uważają, że jest to przyjęcia? - tłumaczył się później Australijczyk .

Wimbledon 2022. Nick Kyrgios ukarany za splunięcie w stronę kibica

Mimo to został ukarany. Nałożono na niego grzywnę w wysokości 10 tysięcy dolarów.

Po zwycięstwie nad Paulem Jubbem Nick Kyrgios pokonał także rozstawionego z numerem 26. Serba Filipa Krajinovica. Jego kolejnym rywalem będzie rozstawiony z "czwórką" Grek Stefanos Tsitsipas.

