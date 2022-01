Nadal walczy w tegorocznym turnieju o 21. triumf w imprezie wielkoszlemowej. Na razie jest współrekordzistą, z 20 tytułami na koncie, razem ze Szwajcarem Rogerem Federerem, który nie przyjechał do Melbourne w tym roku, gdyż jeszcze nie doszedł do siebie po operacjach kolan, a także Serbem Novakiem Djokoviciem, który przyleciał, ale po batalii sądowej zostać deportowany.

Hiszpan jest jedynym zawodnikiem w męskiej stawce, który wygrał ten turniej. Udało mu się to tylko raz, w 2009 roku.



Rozstawiony z numerem szóstym Nadal i 126. w światowym rankingu Hanfmann poprzednio zmierzyli się trzy lata temu podczas Rolanda Garrosa i wówczas faworyt stracił łącznie tylko sześć gemów. W środę Niemiec, przy wietrznych warunkach na antypodach, spisał się nieco lepiej, ale nie wystarczyło to do poważniejszego zagrożenia rywalowi. Hiszpan posłał 30 uderzeń wygrywających, miał 26 niewymuszonych błędów, zaliczył cztery przełamania i obronił oba "break pointy", które miał jego przeciwnik. Zakończył zaś trwający dwie godziny i 42 minuty pojedynek po wykorzystaniu piątej piłki meczowej.

Reklama

Australian Open. Rafael Nadal chwalił rywala

- Poziom gry Yannicka był dziś znacznie wyższy niż wskazuje jego ranking - chwalił 30-letniego Hanfmann starszy o pięć lat gracz z Majorki.

W spotkaniu, którego stawką będzie awans do 1/8 finału, zmierzy się z rozstawionym z "30" Rosjaninem Karenem Chaczanowem lub z Francuzem Benjaminem Bonzim.

W środę awans do trzeciej rundy wywalczył także Matteo Berrettini. Rozstawiony z numerem siódmym Włoch, który w tamtym roku był finalistą Wimbledonu, gdzie w półfinale pokonał Huberta Hurkacza, wygrał z Amerykaninem Stefanem Kozlovem, który grał w Melbourne dzięki "dzikiej karcie", 6:1, 4:6, 6:4, 6:1.