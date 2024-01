Jest decyzja, Simona Halep wraca na kort. Na początek mecz z gwiazdami

6 października 2026 roku - to na razie oficjalna data, gdy Simona Halep będzie mogła wrócić na kort i rozegrać oficjalny mecz w ramach WTA czy ITF. Rumunka będzie wtedy tuż po swoich 35. urodzinach, a przecież Angelique Kerber wróciła niedawno do gry, będąc niemal rok starsza.

Długie zawieszenie dla Simony Halep, Rumunka się odwołała. Podtrzymanie wyroku może zakończyć jej karierę

Rumunka została oficjalnie zawieszona w prawach zawodniczki 6 października 2022 roku przez Międzynarodową Agencję ds. Uczciwości Tenisa (ITIA). To wtedy poinformowane, że próbki A i B podczas jej pierwszego, zarazem też ostatniego, starcia w US Open z Darią Snigur zawierały roxadustat - zakazy specyfik, stosowany przy leczeniu anemii.