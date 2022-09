Jerzy Janowicz znów w grze o stawkę? Szykuje się kosmiczny awans

Jerzy Janowicz w aktualnym notowaniu rankingu ATP zajmuje odległe, 971. miejsce. 31-latek w przeszłości był notowany na początku drugiej dziesiątki, a na koncie ma między innymi występ w półfinale Wimbledonu. Choć daleko mu do tego, by ponownie nawiązać do takich wyników, jego ostatnie występy pokazują, że być może uda mu się wkrótce wrócić do szerokiej, światowej czołówki. Już teraz wiadomo, że czeka go gigantyczny awans w rankingu.

Zdjęcie Jerzy Janowicz / AFP