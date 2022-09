Jerzy Janowicz już w ćwierćfinale na Majorce

Polski tenisista wraca do gry po bardzo długiej przerwie w związku z kontuzjami. Spowodowała ona, że jest klasyfikowany na 971. miejscu rankingu ATP.

Na Majorce Janowicz w pierwszej rundzie pokonał Austriaka Sebastian Ofnera 6:3, 6:4.

W czwartek rywalem naszego zawodnika był Peniston. W pierwszym secie o sukcesie łodzianina zdecydowały dwa przełamania, w pierwszym i siódmym gemie.

Tenis. Jerzy Janowicz w ćwierćfinale zagra z Lucą Nardim

W drugiej partii było podobnie, tylko że Janowicz najpierw w pierwszym gemie odebrał serwis rywalowi, by w czwartym go stracić. Jednak w siódmym gemie Polak ponownie przełamał sklasyfikowanego na 140. miejscu rankingu ATP rywala.

To wystarczyło i zapewniło Janowiczowi awans do ćwierćfinału, w którym zmierzy się z Włochem Lucą Nardim, rozstawionym na Majorce z numerem siódmym. To będzie ich pierwszy pojedynek.

1/8 finału challengera na Majorce w grze pojedynczej:

Jerzy Janowicz (Polska) - Ryan Peniston (W. Brytania, 2.) 6:2, 6:4