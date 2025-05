Jelena Rybakina wyeliminowana z turnieju w Rzymie. Mistrzyni US Open nie dała jej szans

Po meczu Magda Linette - Coco Gauff, na Grand Stand Arena w Rzymie zawitały kolejne tenisistki. Jedną z nich była Jelena Rybakina. Reprezentantka Kazachstanu walczyła z zawodniczką, którą pokonała dwa tygodnie temu w Madrycie. Mowa o Biance Andreescu - mistrzyni US Open 2019, powracającej do regularnej rywalizacji po długiej absencji. Dzisiaj doszło do rewanżu. Andreescu nie dała szans Rybakinie i zwyciężyła 6:2, 6:4. O ćwierćfinał WTA 1000 w stolicy Włoch powalczy z Magdaleną Fręch lub Qinwen Zheng.