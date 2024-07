Środowisko tenisowe odlicza godziny do weekendu, kiedy to na kortach Rolanda Garrosa rozpocznie się turniej olimpijski. W sobotę i niedzielę w Paryżu odbędą się mecze pierwszej rundy singla i debla. W czwartek kibice żyli losowaniem drabinek - najważniejsze kwestie to potencjalne starcie Rafaela Nadala z Novakiem Djokoviciem w drugiej rundzie, a także trudna droga do ewentualnego finału dla Igi Świątek.

