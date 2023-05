Nie była to dobra reklama tenisa. Pogoda znów splatała figla organizatorom. Najpierw siąpiło, potem się rozpadało. W drugim secie mecz został dwukrotnie przerwany. Do tego zawodniczki, szczególnie Ostapenko, wykorzystywały najmniejszą okazję, by pokłócić się z sędziną o sporną piłkę.