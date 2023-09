Jelena Rybakina poszkodowana? Jej fani oburzeni na organizatorów

Jeszcze nie rozpoczął się na dobre turniej WTA 500 w Tokio, a zmagania w stolicy Japonii już wzbudzają kontrowersje wśród fanów tenisa. Wszystko przez to, co wydarzyło się przy okazji losowania głównej drabinki. Najwięcej do powiedzenia mają kibice Jeleny Rybakiny, bowiem została podjęta decyzja na niekorzyść ich ulubionej zawodniczki. W komentarzach pojawiają się krytyczne głosy, a do całej sprawy odniosło się także WTA.