Jelena Rybakina nadała w nocy sensacyjny komunikat. Rywalka Igi Świątek ogłasza, to koniec

Radykalny ruch Jeleny Rybakiny przed startem US Open. Zakończyła współpracę z trenerem

Podczas czwartkowego losowania drabinki US Open 25-latka trafiła do połówki z Igą Świątek. Nowojorski turniej rozpocznie od starcia z tenisistką z eliminacji - Destanee Aiavą. W kolejnej fazie może czekać na nią Jessika Ponchet lub Saisai Zheng. Zobaczymy, w jakiej formie zaprezentuje się Jelena w trakcie ostatniej wielkoszlemowej rywalizacji w tym sezonie. Do tej pory nie przekroczyła nigdy trzeciej rundy podczas US Open. Przed rokiem pożegnała się w tej fazie po pojedynku z Soraną Cirsteą.