Jelena Rybakina dogoniła Świątek. Tylko one mogą się tym pochwalić

Jelena Rybakina dalej gra w Wimbledonie. W 1/8 finału doszło do przykrej sytuacji - Anna Kalinska musiała zrezygnować z gry z powodu kontuzji. Choć drugi set panie rozegrały tylko do trzech wygranych gemów Kazaszki, to wcześniej radziła sobie ona i tak wspaniale. Wraz z przejściem do kolejnego etapu turnieju tenisistce udało się pokazać prawdziwą moc - taki bilans udał się w sezonie tylko Idze Świątek.