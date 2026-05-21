Jej siostra porzuciła Rosję. "Kiedy się dowiedziałam, byłam w szoku"

Oprac.: Maciej Brzeziński

Weronika Kudermietowa to jedna z rosyjskich gwiazd tenisa. Rosjanka od kilku miesięcy nie wyszła na kort i na ten moment nie wiadomo, kiedy wróci do gry. W ostatnich miesiącach głośniej było o jej młodszej siostrze - Polinie, która porzuciła Rosję. Teraz starsza z sióstr skomentowała wybór 22-latki.

Weronika Kudermietowa powiedziała, co myśli o decyzji swojej siostry Poliny

Weronika Kudermietowa ostatni raz na korcie była widziana 8 listopada. Wówczas rozegrała finał debla WTA Finals w Rijadzie. Wspólnie z Elise Mertens pokonały parę Tímea Babos - Luisa Stefani. Później słuch o Rosjance zaginął. Jest to spowodowane rekonwalescencją po operacji, którą przeszła tuż po zakończeniu ubiegłorocznego sezonu.

Teraz 29-latka udzieliła obszernego wywiadu włoskiemu magazynowi "Ubitennis", w którym poruszono wiele interesujących kwestii. Czy Kudermietowa wróci na kort w najbliższym czasie?

- Co do przyszłości, czas pokaże. Mogę śmiało powiedzieć, że po powrocie będę patrzeć na wszystko zupełnie inaczej - zadeklarowała i podkreśliła, że przerwa na nią dobrze wpływa. - Daje mi możliwość szerszego spojrzenia na życie. Rozumiem, że tenis to tylko mała część tego wszystkiego - podkreśliła.

Tenisistka porzuciła Rosję. Jej utytułowana siostra komentuje

Nazwisko Kudermietowa w Rosji ma dwa oblicza. Weronika przez całą karierę reprezentuje swój macierzysty kraj. Z kolei jej młodsza siostra Polina jakiś czas temu zdecydowała się zmienić obywatelstwo i występuje pod flagą Uzbekistanu, co odbiło się oczywiście szerokim echem. Weronika teraz skomentowała wybór swojej młodszej siostry.

Kiedy się dowiedziałam, byłam w szoku. Nie mogłam sobie wyobrazić, że coś takiego może się wydarzyć
powiedziała.

Starsza z sióstr przyznała, że nie pozostało jej nic innego, jak zaakceptowanie decyzji Poliny. - Nie mam prawa oceniać jej decyzji. Dla mnie pozostaje moją jedyną siostrą, którą bardzo kocham i której życzę wszystkiego najlepszego - dodała.

Weronika Kudermietowa odpadła w drugiej rundzie WTA 1000 w Rzymie
