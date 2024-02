Jej babcia jest Polką, a ona zachwyca. Głośno o sukcesie tenisistki

Jasmine Paolini awansuje w rankingu WTA, "Nie myślałam o tym"

"Corriere dello Sport" podsumowuje: "Walczyła i wierzyła do samego końca", a jej mecz nazywa "prawdziwym arcydziełem".

O "wielkim kroku" w jej karierze pisze "La Repubblica" zwracając uwagę na to, jak wielkim wyczynem w jej dorobku jest wygrana w Dubaj u. Swoim zwycięstwem, dodaje, podarowała "kolejny diament" włoskiemu tenisowi. O świętowaniu w Toskanii, z której pochodzi triumfatorka z Dubaju, informuje florencki dziennik "La Nazione".

Agencja Ansa pisze, że tenisistka z miejscowości Castelnuovo di Garfagnana w prowincji Lukka nigdy wcześniej nie zaszła tak daleko w tak ważnym turnieju. Przypomina, że to trzeci w historii sukces włoskiej zawodniczki w turnieju WTA 1000 po zwycięstwach, jakie odniosły Flavia Pennetta w 2014 roku i Camila Giorgi w 2021. Agencja kładzie nacisk na to, że Paolini pokonała uważaną za faworytkę tego meczu Kalinską - półfinałową pogromczynię Igi Świątek , co było niespodzianką turnieju. (PAP)