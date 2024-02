Jego sukcesy w PRL-u zrodziły modę na tenis. Potem został znanym kolekcjonerem sztuki

Zanim pojawił się Jerzy Janowicz, Łukasz Kubot i Hubert Hurkacz był Wojciech Fibak, przez wiele lat najwybitniejszy polski tenisista. Jego sukcesy obrosły w legendę, bo po zakończeniu kariery pod koniec lat 80. XX wieku, dopiero Kubot z awansem do pierwszej setki rankingu ATP w 2010 roku, Janowicz z finałem turnieju w paryskiej hali Bercy w 2012 roku, występując w półfinale Wimbledonu rok później, Hurkacz ze zwycięstwami w turniejach ATP i półfinałem Wimbledonu, wypełnili panującą w męskim polskim tenisie pustkę. Reklama

Fibakomania i fibakówki

Sukcesy Fibaka mocno działały na wyobraźnię Polaków. Był jednym z najlepszych zawodników w sporcie, który w czasach PRL-u był traktowany przez komunistyczne władze po macoszemu, jako sport dla bogatych, właściwie niepotrzebny. Ważniejszy był medal mistrzostw Europy w zapasach czy podnoszeniu ciężarów a nie zwycięstwo w turnieju ATP. Ale wyniki chłopaka z Poznania wywołały modę na tenis. Dziś powiedzielibyśmy, że "Fibakomanię", bo tak naprawdę było.

Zapaleńcy, chcący naśladować swojego tenisowego idola, rysowali linie kortów na asfaltowych podwórkach, zimą próbowano nawet grać w szklarniach, w każdym razie gdzie popadnie byle tylko móc przebijać piłkę przez siatkę. Wielu zawodników (w tym Kubot), ale i trenerów do dziś powtarza w wywiadach, że miłością do tenisa zaraził ich Fibak. W czasach jego gry pojawiły się sportowe skarpetki, które nazwano "fibakówki", a firma Stomil wyprodukowała własną rakietę tenisową, słynnego Poloneza.

Fibak najwyżej w rankingu ATP był na 10. miejscu. Dopiero niedawno przebił go Hurkacz. W Wielkim Szlemie najdalej doszedł ćwierćfinału - dwukrotnie na Roland Garros oraz w Wimbledonie i US Open. Za najważniejszy, a przynajmniej najsłynniejszy mecz tenisisty z Poznania uważa się finał Mastersa w Houston po raz pierwszy transmitowany przez polską telewizję w kolorze. W czwartym secie Fibak prowadził z Manuelem Orantesem 4:1 a mimo to przegrał. Jest rekordzistą pod względem skuteczności gry w Pucharze Davisa, ma bilans 19 zwycięstw i 5 porażek (79 proc. skuteczności). Przez kilkanaście lat zawodowej kariery wygrał 67 turniejów ATP w singlu i deblu, w tym Australian Open w grze podwójnej. Reklama

Na korcie zarobił 2,7 miliona dolarów

W licznych wspomnieniach Fibak powtarza, że nie musiał być sportowcem. Pochodził z bardzo dobrej rodziny. Jego ojciec był lekarze i chciałby, aby syn poszedł w jego ślady. On zdecydował się na tenis i prawo. Rzucił jednak studia w wieku 22 lat i zdecydował się przejść na zawodowstwo. Zaryzykował jak w biznesie. W 1974 roku wyjechał z Polski ze 130 dolarami w kieszeni, aby zagrać w turniejach ATP. Nikt mu nie pomagał, żaden związek ani ministerstwo. Nie było mowy o jakimkolwiek sponsorze. Potraktował tę eskapadę jako inwestycję w siebie, w swoją karierę, I wygrał. W cyklu turniejów pokonał wtedy m.in. Artura Asha, którego imię nosi dziś kort centralny na którym rozgrywane są finały US Open. W Polsce został co prawda zdyskwalifikowany za nieobecność na zgrupowaniu kadry, ale po odbyciu kary na dobre rozpoczął swoją wielką przygodę.

Patrząc z dzisiejszej perspektywy to było też jego pierwsze biznesowe zwycięstwo. Na korcie przez 14 lat zarobił 2 725 403 dol. Dużo jak na tamte czasy, mało uwzględniając dzisiejsze zarobki tenisistów. Już w końcówce kariery zajął się jednak inwestycjami. Miał mnóstwo pomysłów na zarabianie pieniędzy.

Reklama

Wojciech Fibak podczas wernisażu / Tedi / Newspix

Pasją do sztuki zaraził gwiazdy tenisa

Przede wszystkim robił to co najbardziej lubił, czyli stał się kolekcjonerem sztuki. Fibak zamiłowanie do malarstwa, rzeźb, antycznych mebli wyniósł z rodzinnego domu. Jego mama kolekcjonowała Biedermeiery, szykowną porcelanę i cenione dzieła artystów-malarzy. Dziś Fibak posiada galerię sztuki na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie. W jego kolekcji znajdują się obrazy wielkich polskich mistrzów: Tadeusza Kantora, Andrzeja Wróblewskiego, Wojciecha Fangora, Teresy Pągowskiej, Jana Lebesteina, Stefana Gierowskiego.

Handlował dziełami sztuki, ale miał przy tym w sobie taki żar do swojej pasji, że rozkochał w malarstwie innych tenisowych mistrzów Johna McEnroe, Steffi Graf, Ivana Lendla.

Z Lendlem długo był związany więzami przyjaźni. Ten czeski zwycięzca ośmiu turniejów wielkoszlemowych (nie udało mu się tylko triumfować w Wimbledonie) znajdował się długie lata pod opieką Fibaka. Polski mistrz był jego trenerem i menedżerem. Dzięki niemu Lendl podpisał pierwszy milionowy kontrakt sponsorski - z Adidasem. Wiele lat mieszkali obok siebie, dzieli pasję do golfa i hodowli owczarków azjatyckich. Potem jako tenisowy trener Fibak doradzał m.in. Borisowi Beckerowi i na samym początku kariery obecnemu liderowi rankingu ATP Novakovi Djokovicovi.

Reklama

Ivan Lendl / AFP

Producent filmowy, inwestor, organizator turniejów tenisowych

Jako biznesmen Fibak znany był z kilku przedsięwzięć. Na początku lat 90. próbował sił w przemyśle filmowym. Został producentem filmu "Psy 2". Reprezentował firmę Volvo, ale jak sam podkreśla nie był to interes jego życia. Stracił na nim. Należał także do jednych z współwłaścicieli koncernu medialnego Marquard przez kilka lat wydawcę m.in. "Przeglądu Sportowego". Właściwie cały czas, jeszcze kiedy grał w tenisa na zawodowym poziomie, inwestował w nieruchomości.

Biznes pozwolił ma na swobodę finansową i w związku z tym na mecenat sportowy. W 1977 roku jeszcze jego rodzice wymyślili juniorski turniej Grand Prix Wojciecha Fibaka. Jest rozgrywany do dziś. Na początku lat 90. zorganizował pierwszy w Polsce turniej challengerowy, który wciąż jest rozgrywany w jego rodzinnym Poznaniu, a jego zwycięzcami byli m.in. Jerzy Janowicz i Hubert Hurkacz.

Fibak zrobił wielką karierę tenisową, ale równie wielką jako biznesmen, marchand i kolekcjoner sztuki.

Olgierd Kwiatkowski

Wojciech Fibak i Hubert Hurkacz / Adam Jastrzębowski / Newspix