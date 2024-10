Jednostronne starcie Magdy Linette z wicemistrzynią olimpijską. Udany rewanż w Pekinie

W batalii o najlepszą "8" doszło do starcia 32-latki z Mirrą Andriejewą. Oby spotkały się przed kilkoma tygodniami w pierwszej rundzie igrzysk olimpijskich w Paryżu. Obie dotarły wówczas do stolicy Francji w ostatniej chwili, tuż po wygraniu turniejów rangi WTA 250. Lepsza w tym starciu okazała się Linette, która wygrała 6:3, 6:4. Teraz Rosjanka pragnęła rewanżu na naszej reprezentantce za tamtą porażkę, która zamknęła jej drogę do sukcesu w singlu. Mimo to 17-latka skutecznie kontynuowała wtedy zmagania w deblu, gdzie zdobyła srebrny krążek wspólnie z Dianą Sznajder.