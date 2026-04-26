Jednak wycofanie. Gauff podjęła decyzję. Koniec marzeń o tym tytule w Madrycie
Problemy zdrowotne dopadają kolejne zawodniczki rywalizujące podczas turnieju WTA 1000 w Madrycie. Wczoraj doświadczyła tego Iga Świątek, kreczując w meczu z Ann Li. Dzisiaj kłopoty posiadała jej sąsiadka z rankingu - Coco Gauff. Po interwencji lekarza, Amerykanka zdołała się jednak odrodzić w trakcie pojedynku z Soraną Cirsteą i zameldować w kolejnej fazie. Pod znakiem zapytania stał jednak dalszy występ tenisistki z USA w zmaganiach. Teraz znamy już plan działania 22-latki.
Wirus krąży wśród tenisistek biorących udział w turnieju WTA 1000 w Madrycie i coraz bardziej daje o sobie znać. Niestety, dopadł on także Igę Świątek. Nasza reprezentantka nie zdołała go okiełznać w trakcie pojedynku z Ann Li. Walczyła, ale w połowie trzeciego seta podjęła decyzję o kreczu, nie chcąc narażać organizmu na dalsze osłabienie. Dzisiaj o poranku dowiedzieliśmy się, że Ludmiła Samsonowa nie przystąpi do starcia z Lindą Noskovą. Rosjankę także dopadła choroba.
Podczas pierwszego niedzielnego meczu na obiekcie Manolo Santana Stadium mogliśmy się przekonać, że problemy nie ominęły także Coco Gauff. W połowie drugiej partii Amerykanka wydaliła nawet treści pokarmowe do kosza znajdującego się za stołkiem sędziowskim. Potem miała interwencję lekarza. Po udzielonej pomocy polepszył się stan tenisistki z USA. Zdołała odwrócić losy potyczki z Rumunką i zameldować się w czwartej rundzie tysięcznika w singlu.
Można się było jednak zastanawiać, co z dalszym udziałem 22-latki w rozgrywkach. Wszakże mecze 1/8 finału gry pojedynczej zaplanowano już na poniedziałek. Ponadto Gauff ciągle znajdowała się w deblowej drabince, w duecie z Robin Montgomery. Reprezentantki Stanów Zjednoczonych miały dzisiaj walczyć o miejsce w ćwierćfinale, w potyczce przeciwko Ulrikke Eikeri oraz Quinn Gleason.
Coco Gauff dała sobie czas. Znamy wybór Amerykanki
Tuż po godz. 14:00 wszystko stało się jasne. Poznaliśmy już dalszy plan Coco. Mistrzyni ubiegłorocznego Roland Garros wycofała się póki co z dalszej rywalizacji w deblu. W komunikacie, jaki znajduje się na stronie WTA, zamieszczono informację o chorobie żołądkowej tenisistki z USA. Tym samym Eikeri i Gleason walkowerem awansowały do ćwierćfinału.
Na ten moment Gauff pozostała w singlowej drabince. Chce dać sobie trochę czasu na odpoczynek i spróbować zregenerować się przed batalią z Lindą Noskovą o najlepszą "8" w grze pojedynczej. Amerykanka walczy o utrzymanie trzeciej pozycji w rankingu WTA. Potrzebuje co najmniej półfinału, by pozostać przed Igą Świątek. To dlatego, że w zeszłym roku Amerykanka dotarła aż do decydującego starcia i w związku z tym ma do obrony aż 650 pkt.
