Dla Katarzyny Kawy było to już ósme spotkanie w Antalyi - 33-latka z Krynicy Zdroju wybrała się na Riwierę Turecką na serię trzech turniejów WTA 125 z cyklu Megasaray Hotels Open. Już na mączce, czyli na nawierzchni, na której odnosiła w ostatnim czasie spore sukcesy. A takimi były w zeszłym roku finały w Bogocie (WTA 250) czy Bastad (WTA 125).

W pierwszej rywalizacji Polka przegrała już w 1/16 finału z Moyuką Uchijimą, późniejszą triumfatorką. W drugiej dotarła do półfinału, tam uległa Anhelinie Kalininie - w przeszłości finalistce WTA 1000 w Rzymie. I to całkiem niedawno. A Ukrainka później też wygrała finał - ze swoją rodaczką, znacznie wyżej dziś notowaną, Ołeksandrą Olijnykową.

Kalinina mogła być też rywalką Polki w sobotnim półfinale, ale warunkiem ku temu były ich dwa dzisiejsze zwycięstwa. Kawa rywalizowała z Carole Monnet z Francji, Kalinina - z Rosjanką Aliną Czarajewą.

WTA 125 w Antalyi. Katarzyna Kawa grała o półfinał w Turcji. Rywalką Carole Monnet z Francji

Z Monnet Kawa mierzyła się dotąd dwa razy, obie te potyczki wygrała. W tym właśnie w Antalyi, dwa lata temu. Końcowy wynik wskazuje, jakby Polka wygrała to spotkanie dość łatwo, ale początek na to wcale nie wskazywał. Obie dość pewnie wygrywały swoje gemy serwisowe, to wprowadzenie piłki dawało inicjatywę jednej i drugiej. Monnet szukała słabszych stron Polki na bekhendzie, dobrze się przy tym poruszała. Kawa z kolei nie bała się wymian forhend-forhend czy bekhend-bekhend. I uderzała przy tym mocno, nie ujmowała siły. Jeszcze w tej początkowej fazie meczu trochę często się myliła, później opanowała jednak i tu sytuację.

Katarzyna Kawa Luis Acosta AFP

Do dziewiątego gema nie było tu większych emocji związanych z przełamaniami, wtedy podawała Polka. I zrobiło się 30-40. Monnet zaryzykowała returnem po pierwszym serwisie Kawy, ale przez środek. I nie była już w stanie dobiec na drugą stronę po świetnej odpowiedzi 33-latki. Za moment sytuacja się odwróciła, Katarzyna miała dwie piłki setowe, później trzecią. I returnem tę partię zakończyła - po 42 minutach było 6:4.

Ten pierwszy miał kluczowe znaczenie, bo w trakcie drugiego widać już było, że zawodniczkę z Francji powoli opuszcza optymizm. Jeszcze nie na starcie, bo po raz pierwszy przełamała Polkę, objęła prowadzenie 1:0. Ale już zaraz doszło do re-breaka, a później Kawa wyraźnie już dominowała. Ona nie obniżyła jakości swojej gry, Monnet zaś już gorzej się poruszała niż w pierwszej partii, nie ustawiała się na czas do uderzeń. I te dłuższe wymiany bardzo często padały łupem 33-latki.

Polka wygrała cztery gemy z rzędu, odskoczyła na 4:1. Miała nawet dwie piłki pod rząd na 5:1, break pointy, co pewnie dość szybko spowodowałoby koniec całego spotkania. Francuzka jednak wygrała kolejne akcje, obroniła tego gema.

Tyle że oblicza całego spotkania nie była w stanie już zmienić - Katarzyna była w piątek zbyt solidną dla niej rywalką. Skończyło się więc na 6:4, 6:2 - po 82 minutach spotkania.

W sobotę zawodniczka BKT Advantage Bielsko-Biała znów powalczy o finał. I - tak jak tydzień temu - znów z Anheliną Kalininą. Ukrainka 40 minut później pokonała 7:7, 6:3 Alinę Czarajewą.

Jest wielce prawdopodobne, że Polka w najbliższej aktualizacji rankingu WTA wróci do grona 130 najlepszych zawodniczek świata. A jeśli zdoła w Antalyi osiągnąć coś więcej niż półfinał, to stworzy sobie też poduszkę przed rozpoczęciem zmagań w WTA 250 w Bogocie. W Kolumbii będzie bowiem bronić punktów za zeszłoroczny finał.

Katarzyna Kawa, Antalya 2026 ORHAN CICEK/ANADOLU AFP

Carole Monnet Vinny Orlando / LiveMedia / DPPI via AFP AFP

