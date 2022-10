Jedna zmiana w czołówce, trudna sytuacja Hurkacza w rankingu Race

19-letni Hiszpan zgromadził 6730 punktów i wyprzedza rodaka Rafaela Nadala (5810) oraz Norwega Caspra Ruuda (5600).

Auger-Aliassime ma 3315 punktów, Fritz 3195, a Hurkacz 3130.

Bardzo mocno awansował Kamil Majchrzak, który wygrał challenger w koreańskim Busan, i wrócił do pierwszej setki zestawianie. Jest 82. (653).

W klasyfikacji Race, która daje przepustkę do finałów ATP w Turynie nadal jest pięciu pewniaków do gry: Alcaraz, Nadal, Grek Stefanos Tsitsipas, Ruud i Novak Doković. Serb co prawda jest dopiero 10. w tym zestawieniu, ale spełnia dwa warunki - wygrał turniej wielkoszlemowy i jest w "20" rankingu.

Tenis. Walka o Turyn wkracza w decydującą fazę

O pozostałe trzy miejsca do Turynu wciąż walczą: Rosjanie Daniił Miedwiediew i Andriej Rublow, Auger-Aliassime, którego sytuacja się poprawiła po wygraniu imprezy w Antwerpii, oraz Hurkacz. Sytuacja Polaka jest jednak bardzo trudna, bo traci niecałe 500 punktów do Kanadyjczyka.

25-letni wrocławianin w najbliższych tygodniach zagra w Wiedniu, gdzie spotka Miedwidiewa i Rublowa, oraz Paryżu, natomiast Auger-Aliassime w Bazyeli.

Ranking ATP 1. (1) Carlos Alcaraz (Hiszpania) 6730 2. (2) Rafael Nadal (Hiszpania) 5810 3. (3) Casper Ruud (Norwegia) 5600 4. (4) Daniił Miedwiediew (Rosja) 5155 5. (5) Stefanos Tsitsipas (Grecja) 5035 ... 82. (104) Kamil Majchrzak (Polska) 653

Czołówka rankingu Race:

1. Carlos Alcaraz (Hiszpania) 6460 *

2. Rafael Nadal (Hiszpania) 5810 *

3. Stefanos Tsitsipas (Grecja) 4990 *

4. Casper Ruud (Norwegia) 4930 *

5. Daniił Miedwiediew (Rosja) 3555

6. Andriej Rublow (Rosja) 3440

7. Felix Auger-Aliassime (Kanada) 3225

8. Taylor Fritz (USA) 2885

9. Hubert Hurkacz (Polska) 2770

10. Novak Djoković (Serbia) 2720 *

* - awans do Turynu