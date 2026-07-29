Jedna zła wiadomość dla Chwalińskiej. "Trzeba jej odjąć 10 procent"

Już wtedy, kiedy Maja Chwalińska pokonywała kolejne przeszkody w Roland Garros dało się słyszeć, że w przeszłości Polka miała już kilka dobrych momentów, ale każdą z tych szans marnowała. Po większym wysiłku fizycznym wychodziło bowiem zmęczenie albo kontuzja i cała zabawa w budowanie mocnej pozycji w światowym tenisie zaczynała się od nowa.

"Tamta Chwalińska była inna"

Teraz mamy podobną sytuację. 29 czerwca Chwalińska doznała kontuzji kostki w meczu 1. rundy Wimbledonu z Tajką Mananchayą Sawangkaew (6:2, 5:7, 2:6), a kilka dni temu Polka ogłosiła powrót i potwierdziła występ w rozpoczynającym się 2 sierpnia turnieju w Toronto. Czy wrócą demony z przeszłości? Tenisowy ekspert Tomasz Wolfke ma w tej kwestii jasne zdanie.

- Doskonale pamiętam, że w przeszłości Maja miała kłopoty. Rozkręcała się, wydawało się, że sprawy idą w dobrym kierunku, a potem wszystko się sypało - zaczyna Wolfke. - Jednak tamta Chwalińska była inna. Może nie z nadwagą, ale zdecydowanie gorzej przygotowana fizycznie, mniej fit, mniej rozciągliwa. Według mnie Maciej Ryszczuk, człowiek odpowiedzialny także za przygotowanie fizyczne Igi Świątek, zrobił z Mai zawodniczkę, która już nie jest tak krucha i słaba, jak kiedyś.

Chwalińską stać na to

Wolfke nie ma też żadnych obaw związanych z kontuzją Chwalińskiej. - Choćby, dlatego że ona zarobiła duże pieniądze i wreszcie stać ją na najlepszych lekarzy i te najbardziej trafione diagnozy. Widać zresztą, jak podeszła do tego urazu z Wimbledonu. Nie robiła nic na wariata. Wyleczyła się pod okiem specjalisty i ogłosiła powrót, gdy uznała, że już jest gotowa do grania na sto procent - zauważa Wolfke.

Martwić może to, że Chwalińska dawno nie wygrała. Ostatnie zwycięstwo odniosła 4 czerwca w półfinale Roland Garros z Dianą Sznajder. Potem był przegrany finał z Mirrą Andriejewą i wspomniany mecz Wimbledonu z Sawangkaew. - Trzeba jednak pamiętać, że wygraną z Mananchayą miała w kieszeni, że zwycięstwo zabrał jej straszliwy pech. Według mnie nie ma powodu do paniki, choć do nadmiernego optymizmu też nie - przyznaje ekspert.

Tam prawie każdy ma kłopoty. Świątek wyjątkiem

To ostatnie zdanie brzmi trochę, niczym przestroga. Bo niby wszystko jest w porządku, ale zawsze jest ten margines niepewności. Być może związany z tym, że jednak w opinii fachowców Chwalińska jest dobra na mączce, ale na hardzie, a na tej nawierzchni będzie grała w Ameryce, to już niekoniecznie. - Na hardzie, to prawie każdy Polak ma kłopoty. Naszym matecznikiem jest mączka, na niej jesteśmy wychowani. Świątek potrafi grać na hardzie, ale ona już w wieku 14 lat została objęta specjalnym szkoleniem, jeździła na turnieje juniorskie na twardych kortach i się nauczyła - komentuje Wolfke.

- Moja rezerwa dotycząca Mai wynika z tego, że jednak na hardzie trzeba jej odjąć 10 procent mocy. Ten jej forehandowy topspin na tej nawierzchni nie przejdzie, ale drop shoty przejdą i będą skuteczne. Na szczęście te 10 procent mniej nie kładzie Mai na łopatki. Przyznam, że patrzę na nią inaczej po sukcesie w Roland Garros, który przyszedł po siedmiu latach krwi, potu i łez. W Toronto, choć to hard, wcale nie musi być źle. Dostanie wolny los w pierwszej rundzie i niżej klasyfikowaną zawodniczkę w drugiej, więc kto wie, jak to się potoczy? Na pewno jednak nie będzie powtórki z tego, co było kiedyś, bo jak powiedziałem: to jest inna Chwalińska - kończy Wolfke.

Maja Chwalińska AFP

Maja Chwalińska Foto Olimpik/Nur Photo via AFP AFP

Maciej Ryszczuk w towarzystwie Darii Abramowicz, odpowiadającej za przygotowanie mentalne Igi Świątek Foto Olimpik AFP





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