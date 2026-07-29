Jedna zła wiadomość dla Chwalińskiej. "Trzeba jej odjąć 10 procent"
Po sukcesie Mai Chwalińskiej na kortach Roland Garros eksperci zwracali uwagę, że teraz trzeba już tylko trzymać kciuki za zdrowie Polki. Żeby nie było kontuzji i długich przerw, które mogą ją wybić z rytmu i sprawić, że wróci słabsza i od nowa będzie musiała budować swoją pozycję. Pech chciał, że Chwalińska doznała kontuzji w 1 rundzie Wimbledonu i właśnie ogłosiła powrót po ponad miesięcznej przerwie. Tenisowy ekspert Tomasz Wolfke nie ma wątpliwości, jak to się skończy.
Już wtedy, kiedy Maja Chwalińska pokonywała kolejne przeszkody w Roland Garros dało się słyszeć, że w przeszłości Polka miała już kilka dobrych momentów, ale każdą z tych szans marnowała. Po większym wysiłku fizycznym wychodziło bowiem zmęczenie albo kontuzja i cała zabawa w budowanie mocnej pozycji w światowym tenisie zaczynała się od nowa.
"Tamta Chwalińska była inna"
Teraz mamy podobną sytuację. 29 czerwca Chwalińska doznała kontuzji kostki w meczu 1. rundy Wimbledonu z Tajką Mananchayą Sawangkaew (6:2, 5:7, 2:6), a kilka dni temu Polka ogłosiła powrót i potwierdziła występ w rozpoczynającym się 2 sierpnia turnieju w Toronto. Czy wrócą demony z przeszłości? Tenisowy ekspert Tomasz Wolfke ma w tej kwestii jasne zdanie.
- Doskonale pamiętam, że w przeszłości Maja miała kłopoty. Rozkręcała się, wydawało się, że sprawy idą w dobrym kierunku, a potem wszystko się sypało - zaczyna Wolfke. - Jednak tamta Chwalińska była inna. Może nie z nadwagą, ale zdecydowanie gorzej przygotowana fizycznie, mniej fit, mniej rozciągliwa. Według mnie Maciej Ryszczuk, człowiek odpowiedzialny także za przygotowanie fizyczne Igi Świątek, zrobił z Mai zawodniczkę, która już nie jest tak krucha i słaba, jak kiedyś.
Chwalińską stać na to
Wolfke nie ma też żadnych obaw związanych z kontuzją Chwalińskiej. - Choćby, dlatego że ona zarobiła duże pieniądze i wreszcie stać ją na najlepszych lekarzy i te najbardziej trafione diagnozy. Widać zresztą, jak podeszła do tego urazu z Wimbledonu. Nie robiła nic na wariata. Wyleczyła się pod okiem specjalisty i ogłosiła powrót, gdy uznała, że już jest gotowa do grania na sto procent - zauważa Wolfke.
Martwić może to, że Chwalińska dawno nie wygrała. Ostatnie zwycięstwo odniosła 4 czerwca w półfinale Roland Garros z Dianą Sznajder. Potem był przegrany finał z Mirrą Andriejewą i wspomniany mecz Wimbledonu z Sawangkaew. - Trzeba jednak pamiętać, że wygraną z Mananchayą miała w kieszeni, że zwycięstwo zabrał jej straszliwy pech. Według mnie nie ma powodu do paniki, choć do nadmiernego optymizmu też nie - przyznaje ekspert.
Tam prawie każdy ma kłopoty. Świątek wyjątkiem
To ostatnie zdanie brzmi trochę, niczym przestroga. Bo niby wszystko jest w porządku, ale zawsze jest ten margines niepewności. Być może związany z tym, że jednak w opinii fachowców Chwalińska jest dobra na mączce, ale na hardzie, a na tej nawierzchni będzie grała w Ameryce, to już niekoniecznie. - Na hardzie, to prawie każdy Polak ma kłopoty. Naszym matecznikiem jest mączka, na niej jesteśmy wychowani. Świątek potrafi grać na hardzie, ale ona już w wieku 14 lat została objęta specjalnym szkoleniem, jeździła na turnieje juniorskie na twardych kortach i się nauczyła - komentuje Wolfke.
- Moja rezerwa dotycząca Mai wynika z tego, że jednak na hardzie trzeba jej odjąć 10 procent mocy. Ten jej forehandowy topspin na tej nawierzchni nie przejdzie, ale drop shoty przejdą i będą skuteczne. Na szczęście te 10 procent mniej nie kładzie Mai na łopatki. Przyznam, że patrzę na nią inaczej po sukcesie w Roland Garros, który przyszedł po siedmiu latach krwi, potu i łez. W Toronto, choć to hard, wcale nie musi być źle. Dostanie wolny los w pierwszej rundzie i niżej klasyfikowaną zawodniczkę w drugiej, więc kto wie, jak to się potoczy? Na pewno jednak nie będzie powtórki z tego, co było kiedyś, bo jak powiedziałem: to jest inna Chwalińska - kończy Wolfke.