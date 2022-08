Jedna z największych gwiazd sportu ogłosiła przełomową decyzję

W eseju dla magazynu "Vogue" napisała, że zmierza w kierunku "innych rzeczy, które są dla mnie ważne", dodając, że nie lubi słowa "emerytura".

Natomiast w poście na portalu społecznościowym Amerykanka stwierdziła, że "odliczanie się rozpoczęło".

"Będę się delektowała tymi tygodniami" - dodała.

Tenis. Serena Williams wróciła, ale zaraz odchodzi

Serena Williams wróciła do rozgrywek singlowych po długiej przerwie spowodowanej kontuzją w wielkoszlemowym Wimbledonie, ale przegrała w pierwszej rundzie.

Z kolei w poniedziałek odniosła pierwsze zwycięstwo w grze pojedynczej po 14 miesiącach. Pokonała Hiszpankę Nurię Parrizas-Diaz .

US Open rozpocznie się w Nowym Jorku 29 sierpnia.

Serena Williams jest najbardziej utytułowaną tenisistką w erze Open, wygrała 23 turnieje wielkoszlemowe w grze pojedynczej. Do rekordu wszech czasów brakuje jej tylko jednego triumfu - Margaret Court wygrała 24.

Tenis. Serena Williams nienawidzi pożegnań

"Niestety, nie byłam gotowa, aby wygrać Wimbledon w tym roku. I nie wiem, czy będę gotowa, aby wygrać w Nowym Jorku, ale spróbuję" - napisała Amerykanka.

"Wiem, że pojawiły się takie kibicowskie marzenia, że w Londynie wyrównuję rekord Margaret, w Nowym Jorku go biję i potem podczas ceremonii mówię 'do widzenia'. To miłe, ale ja nie oczekuję jakiego specjalnej ceremonii, specjalnego momentu na korcie. Nie umiem się żegnać, jestem w tym najgorsza na świecie. Ale wiedzcie, że jestem wam bardziej wdzięczny, niż kiedykolwiek będę mogła wyrazić słowami" - dodała.