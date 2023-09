Jedenasty tytuł polskiego tenisisty. A zaczęło się bardzo źle

Dla Daniela Michalskiego decyzja o grze na Sardynii nie była z pewnością łatwa . Zrobił krok w tył, bo po kilkunastu tygodniach rywalizacji w challengerach ATP, a nawet eliminacjach ATP 250 w Lyonie, zdecydował się na powrót do zmagań w zawodach ITF. I to tych niezbyt prestiżowych, za to w swojej ulubionej miejscowości Santa Margherita di Pula na Sardynii .

Daniel Michalski był faworytem. Do finału dotarł błyskawicznie

Włoch zaskoczył polskiego tenisistę. W połowie drugiego seta wszystko się zmieniło

Polak zaczął tę rywalizację bardzo źle, był chyba zaskoczony niezwykłą precyzją zagrań swojego rywala. Może poza pierwszym gemem, bo Michalski "przywitał" się z finałem przełamując przeciwnika. Już jednak od stanu 2:2 górą był Włoch, to on wygrał cztery kolejne gemy i zarazem całego seta. Zapowiadało się więc na sporą niespodziankę, zwłaszcza, że Arnaboldi miał zaskakującą wysoką skuteczność drugiego podania, a Michalski - fatalną.

W drugim secie to się już zmieniło. Jeszcze do stanu 3:3 szli łeb w łeb, wtedy Polak przełamał swojego rywala, choć Włoch prowadził już 30:0. Michalski już tej szansy nie zmarnował, w grze trzymał go skuteczny pierwszy serwis, miał nawet szansę na kolejne przełamanie i szybsze zakończenie seta. Doprowadził go jednak do końca w swoim gemie, wygrał 6:4.