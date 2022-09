Jeden wielki mistrz żegna innego. "To smutny dzień dla całego sportu"

41-letni Szwajcar ogłosił, że po tegorocznym Laver Cup, który w dniach 23-25 września odbędzie się w Londynie, ostatecznie pożegna się z tenisem , w którego nie grał ponad rok ze względu na kontuzje i operacje.

"Kochany Rogerze, mój przyjacielu i rywalu. Liczyłem, że ten dzień nigdy nie nadejdzie. To smutny dzień dla mnie osobiście, ale i dla całego sportu. To była przyjemność, ale także zaszczyt dzielić z Tobą te wszystkie lata, przeżywając tak wiele niesamowitych chwil na korcie i poza nim" - napisał Nadal na portalu społecznościowym.

Reklama

Tenis. Roger Federer i Rafael Nadal grali ze sobą 40 razy

"W przyszłości będziemy mieli jeszcze na pewno wiele rzeczy, którymi będziemy się dzielić, wiele wspólnych rzeczy do zrobienia, wiem o tym. Na razie życzę Ci szczęścia razem z żoną Mirką, dziećmi i cieszenia się tym, co przed Tobą. Do zobaczenia w Londynie" - dodał.

Hiszpan będzie w drużynie Europy, wspólnie z Federerem, w spotkaniu o Laver Cup przeciwko Reszcie Świata, które odbędzie w dniach 23-25 września.

Nadal z Federerem grali ze sobą 40 razy. Lepszy bilans ma tenisista z Majorki, który wygrał 24 pojedynki. To głownie z powodu Hiszpana Szwajcar tylko raz w karierze triumfował na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu. W Wielkim Szlemie Federer zwyciężył w 20 turniejach, Nadal już w 22.

Czytaj także: Iga Świątek podziękowała legendzie

Czytaj także: Geniusz powiedział "pas"