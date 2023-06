Jasny sygnał dla Aryny Sabalenki. Rodaczka jej nie wsparła

Ostatnie tygodnie nie są łatwe dla Aryny Sabalenki. Przez niemal cały Roland Garros musiała zmagać się nie tylko z przeciwniczkami, ale i z niewygodnymi pytaniami o jej stosunek do Aleksandra Łukaszenki i jego zbrodniczej polityki. Tę drugą kwestią postanowiła oddać walkowerem i zaczęła unikać konferencji prasowych, co wywołało sporo emocji. Krytycznie na to spogląda nawet jej rodaczka Wiktoria Azarenka.