Jasny apel Rosjanki po porażce ze Świątek. Głos sprzeciwu, w tle Krejcikova

Dwa zwycięstwa i jedna porażka - to bilans Igi Świątek w WTA Finals 2024 . Raszynianka niestety nie obroniła tytułu wywalczonego w Cancun i powoli szykuje się już do nadchodzącej rywalizacji w Billie Jean King Cup. Stolicę Arabii Saudyjskiej podopieczna Wima Fissetta opuszcza jednak w dobrym humorze. W czwartkowe popołudnie wiceliderka rankingu bez większych problemów pokonała Darię Kasatkinę .

Głośniej o triumfatorce French Open 2014 w grze pojedynczej dziewcząt zrobiło się dopiero po spotkaniu. Chodzi o wypowiedź udzieloną dziennikarzom. "Moim zdaniem wyścig WTA to wyścig WTA. Chodzi więc o to, ile punktów zdobędziesz w ciągu roku. (...) Jeśli wygrasz Wielkiego Szlema, już osiągnęłaś to, co osiągnęłaś. Wygrałaś Wielkiego Szlema, punkty, pieniądze, chwałę, wszystko. Oto wyścig WTA. Myślę więc, że w tym scenariuszu wszystko musi rozstrzygnąć się punktowo" - przyznała, cytowana przez "tennis365.com".