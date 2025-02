Jasmine Paolini triumfatorką WTA 1000 w Dosze. Niesamowity zwrot akcji na mecie turnieju

Po tym, jak Jasmine Paolini odpadła z singlowego turnieju w Dosze na trzeciej rundzie, Włoszka z polskimi korzeniami mogła się skupić na występie w deblu w duecie z Sarą Errani . Reprezentantki Italii nie miały łatwej przeprawy do finału zmagań. Podczas półfinałowego spotkania zmierzyły się z parą Mirra Andriejewa/Diana Sznajder. Rosjanki miały w sumie trzy meczbole, ale ostatecznie to zawodniczki z Półwyspu Apenińskiego cieszyły się z wygranej 4:6, 7:6(2), 11-9. W ten sposób zrewanżowały się przeciwniczkom za porażkę poniesioną w drugiej fazie tegorocznego Australian Open .

Jasmine Paolini i Sara Errani wygrały turniej WTA 1000 w Dosze. Niesamowity finał w deblu

Od początku spotkania sporo działo się na korcie. Najpierw doszło do przełamania na korzyść Włoszek, ale później to rywalki zgarnęły trzy gemy z rzędu i wyszły na prowadzenie 3:1. Po chwili Errani i Paolini odrobiły stratę, ale nie nacieszyły się tym faktem zbyt długo. Przeciwniczki znów odskoczyły na dwa gemy i przy stanie 5:3 Xinyu i Fan-Hsien serwowały po wygraną w premierowej partii. Miały dwa setbole , ale nie wykorzystały ich. Reprezentantki Italii wywalczyły przełamanie, a po chwili... doszło do przerwy z powodu opadów deszczu .

Mistrzynie olimpijskie z Paryża poszły za ciosem i zdobyły następnego breaka, przez co miały podanie, by zamknąć pojedynek. Pojawiły się dwa meczbole, ale tym razem to u Włoszek zawiodła skuteczność. Ostatecznie doszło do tie-breaka, który miał niezwykłą dramaturgię. Sara i Jasmine gromadziły kolejne okazje na zdobycie tytułu, ale wciąż nie potrafiły postawić "kropki nad i". Przy stanie 8-8 doszło do... przerwy z powodu deszczu. Pojedynek znów został zatrzymany na kilka minut.