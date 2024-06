Już w sobotę poznamy mistrzynię 123. edycji turnieju Rolanda Garrosa . W finałowym pojedynku w grze pojedynczej kobiet zmierzą się Iga Świątek i Jasmine Paolini. Można więc śmiało stwierdzić, że będzie to swego rodzaju "polsko-polskie starcie". Rywalka liderki światowego rankingu kobiecego tenisa ma bowiem polskie korzenie , a w przeszłości wielokrotnie odwiedzała w Łodzi swoją babcię, z którą oglądała polskie kreskówki i jadła polskie potrawy. Matka Jasmine Paolini w wieku 20 lat opuściła ojczyznę i wyjechała do Włoch, gdzie wyszła za mąż i doczekała się dwójki dzieci.

Jasmine Paolini może przejść do historii. Włoszka o polskich korzeniach o krok od wielkiego sukcesu

Jeśli Jasmine Paolini uda się pokonać w finale Rolanda Garrosa Igę Świątek, Włoszka przejdzie do historii jako... najniższa mistrzyni wielkoszlemowa w grze pojedynczej. Do tej pory rekordzistką pod tym względem była Billie Jean King, która mierzy 164 cm . Paolini natomiast jest od wielkiej legendy niższa o centymetr.

Wzrost Włoszki - trzeba przyznać - mocno utrudnia jej grę przeciwko znacznie wyższym rywalkom. Wiążę się on z większą ilością kilometrów pokonanych na korcie, utrzymywaniu piłki w korcie i często czekanie na błąd przeciwniczki. Nie zawsze jednak jest to zadanie proste do wykonania. "Szkoda, że nie jestem wyższa, bo mogłabym lepiej serwować. Chyba jednak to zaakceptowałam. Jestem niska, ale staram się nie robić z tego problemu. Wciąż pracuję nad serwisem i innymi aspektami mojej gry" - przyznała Paolini w rozmowie z Eurosportem.