Jannik Sinner pokazał klasę. Jego zachowanie poruszyło kibiców [WIDEO]

Jannik Sinner co prawda przegrał półfinałowy mecz w Indian Wells z Carlosem Alcarazem, jednak to właśnie o Włochu mocniej rozpisują się teraz media na całym świecie. 22-latek podczas tego spotkania zdobył się bowiem na poruszający gest, dzięki któremu wiele zyskał w oczach kibiców i dziennikarzy. Gdy mecz został wstrzymany z powodu opadów deszczu, mistrz Australian Open poprosił bowiem dziewczynę trzymającą parasol nad jego głową, aby usiadła obok niego i odebrał od niej to akcesorium.