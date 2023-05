Jan Zieliński w finale debla w Rzymie. Po Fibaku i po Kubocie

To największy sukces Zielińskiego w karierze po tegorocznym występie w finale Australian Open. 26-letni tenisista z Warszawy w turniejach rangi ATP Masters 1000 do tej pory najdalej dotarł do półfinału - w ubiegłym roku wraz z Hubertem Hurkaczem w Montrealu podczas Canadian Open.

Dwa przełamania na wagę zwycięstwa Zielińskiego i Nysa

Drugi set był jeszcze bardziej wyrównany. Granollers i Zeballos mocno pracowali, by doprowadzić do wyrównania. Nie mieli jednak żadnej szansy na przełamanie. Natomiast Polak i Monakijczyk znakomicie rozegrali 11. gem. Wygrali go do 15. Trzy punkty zdobył Zieliński, jeden po fantastycznej akcji przy siatce. Na koniec przełamanie przypieczętował silnym i precyzyjnym returnem Nys.