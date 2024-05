Jako jedyna pokonała Igę Świątek. W Paryżu idzie na razie jak burza

Jelena Rybakina bez problemów awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Rozstawiona z numerem czwartym reprezentantka Kazachstanu pokonała w czwartek Holenderkę Arantxę Rus 6:3, 6:4. Mecz trwał niewiele ponad godzinę. Rybakina to jedyna tenisistka, która w tym roku wygrała z główną faworytką do końcowego triumfu, Polką Igą Świątek, na kortach ziemnych.