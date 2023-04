Jaka piękna historia. Petra Kvitova wygrywa Miami Open

Kto by się tego spodziewał? To nie Jelena Rybakina, a Petra Kvitova wygrywa turniej WTA 1000 Miami Open. W finale Czeszka pokonała Kazaszkę 7:6 (14), 6:2. To 30. zwycięstwo dwukrotnej zwyciężczyni Wimbledonu w karierze. W poniedziałek wróci do pierwszej dziesiątki rankingu WTA.