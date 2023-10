Jak to możliwe? Najpierw wielki sukces, a teraz taka porażka

To było do przewidzenia. Zbyt wielkie zmęczenie

Masters nie był celem, ale wciąż jest możliwy

A co w takim razie z kwalifikacją do kończącego sezon Mastersa w Turynie (12 - 19 listopada)? Po świetnym wyniku w Szanghaju w rankingu Race to Turin Hurkacz awansował na 11. miejsce, choć ze sporą stratą do ósmego w tej klasyfikacji Holgera Rune.

Już podczas wrześniowego meczu Pucharu Davisa z Barbadosem wrocławianin mówił, że ubiegłoroczny wyścig po punkty do Mastersa (ostatecznie nieudany) kosztował go zbyt wiele i to było nauczka na przyszłość. - Ani Hubert ani jego sztab nie myślał o tym aby dostać się do turnieju finałowego z udziałem ośmiu najlepszych zawodników na świecie. On chciał grać swój najlepszy tenis, wrócić do najwyższej formy - potwierdził to nastawienie Szymanik.