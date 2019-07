Ivan Lendl nie jest już trenerem tenisisty Alexandra Zvereva

Legendarny Ivan Lendl nie jest już trenerem piątego tenisisty światowego rankingu Alexandra Zvereva. Współpraca Czecha, który od 1992 roku posiada obywatelstwo amerykańskie, z Niemcem trwała prawie rok.

Jak podają media, to Lendl zdecydował o rozstaniu z 22-letnim Zverevem. Nastąpiło to tuż po tym, jak Niemiec skrytykował swojego byłego już szkoleniowca. - Nasz trening trwał dwie godziny, a on opowiadał o swoim psie lub o tym, jak grał w golfa. Powinien więcej z siebie dać - zaznaczył podczas trwającej obecnie w Hamburgu imprezy ATP reprezentant gospodarzy.

Zverev ma na koncie 11 zwycięstw w turniejach cyklu. Pod wodzą Lendla triumfował w listopadzie w kończącej sezon imprezie masters - ATP Finals. W tym sezonie cieszył się z sukcesu raz - w maju wygrał imprezę w Genewie. Jego główny trener nie towarzyszył mu jednak przez cały okres gry na kortach ziemnych.

59-letni Lendl to jeden z najbardziej utytułowanych graczy w historii tenisa. Był liderem światowego rankingu, a w jego dorobku są m.in. po trzy zwycięstwa we French Open (1984, 1986, 1987) i US Open (1985, 1986, 1987) oraz dwa triumfy w Australian Open (1989, 1990). Dwukrotnie był też w finale Wimbledonu.



Wcześniej Czech z amerykańskim obywatelstwem w dwóch odrębnych okresach prowadził Andy'ego Murraya. Brytyjczyk pod jego okiem wywalczył trzy tytuły wielkoszlemowe (US Open 2012, Wimbledon 2013 i 2016) oraz dwa złote medale olimpijskie (Londyn 2012, Rio de Janeiro 2016).



